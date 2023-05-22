 

Zа Vойну: Лукашенко помиловал Протасевича

22.05.2023, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ранее получивший 8 лет тюрьмы Протасевич был помилован Лукашенко.
И сегодня он уже вышел на свободу.
Инициативное сотрудничество с КГБ Белоруссии, сдача всех подельников, разоблачение оппозиционных помоек, ведение телеграм-канала и т.д. и т.п. – все зачлось. И в отличие от Сапеги Протасевич уже на свободе. Персонально для себя сделал правильный выбор, а КГБ Белоруссии получило от этого немалые выгоды.

Иронично, что крики "свободу Протасевичу" из 2021 года сейчас никто не вспоминает. Иронично, что освободил Протасевича именно Лукашенко, к свержению которого он в 2020-м году призывал. Не удивлюсь, если впоследствии объявится и на белорусском ТВ, как это произошло с работавшим на Бабарико Воскресенским.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03.21 / Тина Реш – девушка, вокруг которой летали тарелки и телефоны

27.03.21 / Народная швейцарская песня: “Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь….”

14.07.22 / СМИ: Спикер парламента Шри-Ланки потребовал от президента Раджендрана скорейшей отставки

29.11.21 / Естественные волны и многослойная пикси: варианты причесок для женщин старше 60 лет с тонкими волосами

25.05.22 / «Украина просто отмазка» – жители французского Лилля возмущены ростом коммунальных платежей

04.11.21 / Скандалы: Хакеры обосновались в «Федерации»

22.12.22 / В Челябинске затопило главный проспект из-за прорыва водопровода

13.06.22 / Мнение: Атаки из Лондона

24.07.22 / Мнение: Вот это конопля!

04.04.22 / Неважный муж – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика