Мнение: Эффект пенсионной реформы на рынок труда, кадровый голод и рост зарплат в России

1. Численность трудоспособного населения России падает: таковы текущие демографические реалии, и изменить ситуацию коренным образом мы не можем. Однако пенсионная реформа, связанная с повышением пенсионного возраста, смогла несколько смягчить проблему сокращения рабочей силы (ссылка):



Повышение возраста выхода на пенсию в России в рамках пенсионной реформы, которая стартовала в 2019 году, оказало незначительное влияние на объем рабочей силы и число занятых на рынке труда. Об этом говорится в исследовании «Российский рынок труда: статистический портрет на фоне кризисов» замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислава Капелюшникова, пишет «Коммерсантъ».

На численность населения в трудоспособном возрасте изменения действительно повлияли. Если ранее показатель снижался на 0,5-1 миллион человек в год, то в 2020-2022 годах рос на 400 тысяч, 1,2 миллиона и 0,7 миллиона человек соответственно. Вклад реформы можно оценить в добавление 1,2 миллиона человек в 2020 году и 2,7 миллиона в 2021-м.

Вместе с тем, подчеркивает Капелюшников, численность экономически активного населения, то есть непосредственно рабочей силы, за эти годы все равно сократилась. Причина заключается в том, что пенсионеры в возрасте 55-56 лет среди женщин и 60-61 года среди мужчин и без реформы часто занимали рабочие места.

Если в пиковом 2011 году на рынке труда в России находились 75,8 миллиона человек, то в дальнейшем уровень не менялся или падал. В результате в период с 2019-го по 2022 годы численность экономически активного населения сократилась на 1,3 миллиона человек, до 73,6 миллиона, что сопоставимо с уровнем 2005 года.

2. Кадровый голод превращается в серьёзную проблему для России (ссылка):



Российская экономика столкнулась с проблемой дефицита кадров на фоне снижения безработицы. Об этом рассказал помощник президента Максим Орешкин, его слова приводит ТАСС.

Помощник президента признал, что кадровый голод затронул многие отрасли экономики, при этом ситуация кардинально отличается от той, что сложилась в 2020-2021 годах. По его мнению, решение проблемы нехватки кадров является задачей не только Минтруда, но и других органов власти, в том числе Минпросвещения с программой профессионалитета и Министерства высшего образования и науки.

Орешкин отметил, что в нынешней экономической обстановке особенно важно вовлечение граждан в экономическую активность. Он напомнил, что текущий уровень безработицы составляет 3,5 процента, при этом летом этот показатель может еще больше снизиться.

3. Неудивительно, что в таких условиях, даже несмотря на сложное для российской экономики время, зарплаты в стране устойчиво растут (ссылка):

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в марте заработные платы жителей России в реальном выражении выросли в среднем на 3% год к году. В номинальном выражении рост составил около 13%.

По данным Минэкономики, в феврале реальная заработная плата в России выросла на 2% в годовом выражении. В номинальном выражении зарплаты россиян в феврале выросли на 13,2% год к году. По данным Росстата, среднемесячная зарплата в стране в номинальном выражении составила 65 094 руб.

Согласно апрельским прогнозам Минэкономики, по итогам 2023 года зарплаты в реальном выражении с учетом инфляции вырастут на 5,4%, а в номинальном — на 10,9%. Минэкономики считает, что на рост реальных зарплат повлияет замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.