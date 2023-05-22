Скандалы: Беглов мог поздравить российских полярников в рамках личной пиар-кампании

Губернатор Петербурга поздравил участников полярных экспедиций с профессиональным праздником

Аналитики не исключают, что это могло произойти в рамках очередного пиар-хода градоначальника. Поздравление Беглова стали массово освещать Telegram-каналы и СМИ. Помимо этого, пресс-служба губернатора выпустила образовательный ролик. Однако губернатор обращал внимание на праздник полярников лишь один раз – в 2022 году.

В 2023 году Смольный выделил порядка миллиарда бюджетных средств на продвижение имиджа чиновников. Из них примерно 150 млн рублей потратят на субсидии для журналистов, включая «Петроцентр». Последний должен организовать выпуск газеты «Вечерний Санкт-Петербург», районные периодические печатные издания, а также создавать посты по «социально значимым темам».

Эксперты отмечали , что некоторые инициативы Беглова обусловлены подготовкой к выборам в 2024 году. К ним относится обещание открыть новые станций метро в 2024 году. Вместе с этим градоначальник начал более активно проявлять себя в медиапространстве. Не исключено, что поздравление полярников тоже создано для этого.

Петр Каменский