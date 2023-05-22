 

“Может довести вас до суда” – Ксения Бородина готова бороться за свои честь и достоинство

22.05.2023, 17:32, Разное
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Ксения Бородина – звезда, которая всегда находится в центре внимания. Но последнее время ее имя связывается с различными скандалами.

Сейчас все чаще становятся известны случаи мошенничества, связанные с продажей различных препаратов, применение которых обещает моментальное похудение. Одной из жертв такого обмана стала Ксения Бородина. Недавно в Сети некая девушка поделилась информацией о том, что Бородина использовала препарат “Оземпик” для борьбы с лишним весом.

Однако звезда резко выступила против этого и пригрозила обманщице разбирательством в соответствующей инстанции. Ксения считает, что использование препарата не по назначению может навредить здоровью и медики солидарны с известной ведущей.

“Я считаю, что распространение фейковой информации может довести вас до суда, деточка! Вы колите себе хоть лягушачью сперму, но меня в это не надо вмешивать. Спасибо. Удалите фейковую информацию!” — сказала Ксения Кимовна.

Ксения Бородина не только борец за свою репутацию, но и модная икона. Недавно она посетила вечеринку по случаю дня рождения стилиста Алеко Надиряна, где выбрала розовый брючный костюм в сочетании с белой миниатюрной сумочкой и черно-белыми туфлями. Ее стиль всегда оригинален и безупречен, и она не перестает вдохновлять своих поклонников новыми яркими образами.


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