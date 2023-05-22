Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил поддержку МСП с областным правительством и главами городских округов

“Сейчас у нас почти 430 тыс. субъектов МСП и почти 530 тыс. самозанятых – в этом стратегически важном для подмосковной экономики сегменте работает порядка 2 млн человек”, – рассказал Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов, посвященном поддержке регионом предприятий МСП.

В прошлом году количество компаний, получивших финансовую поддержку, увеличилось вдвое, а объем поддержки вырос в 4 раза, что составляет почти 25 млрд рублей.

Регион компенсирует до 50% затрат предпринимателей, начинающих продавать товары на электронных площадках, сумма компенсации составляет до 500 тыс. рублей. При открытии федерального бизнеса по франшизе возможно получение до 500 тыс. рублей, а при открытии регионального бизнеса — до 1 млн рублей или 50% от фактических затрат.

С 1 августа предусмотрены субсидии до 85% от фактических затрат (до 3 млн рублей для ясельных групп детсадов) и гранты на расширение социального бизнеса и поддержку молодых предпринимателей, составляющие 75% от запланированных затрат или полмиллиона рублей.

С 1 сентября будет действовать совместная с Минпромторгом субсидия для промышленных предприятий, включая импортозамещающие, позволяющая получить до 20% от стоимости приобретенного оборудования в пределах 10 млн рублей. Эта мера поддержки ориентирована на средний бизнес.

“Мы проанализировали причины в отказе приема заявки на меры поддержки. Так мы вводим новые сервисы помощи предпринимателям, которые помогут избежать стандартных ошибок при подаче заявлений, – отметила зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. – Все сервисы будут применяться в автоматическом режиме при заполнении заявки. Мы будем первым субъектом, у которого все субсидии можно получить в электронном виде”.