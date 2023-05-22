 

Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил поддержку МСП с областным правительством и главами городских округов

22.05.2023, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Сейчас у нас почти 430 тыс. субъектов МСП и почти 530 тыс. самозанятых – в этом стратегически важном для подмосковной экономики сегменте работает порядка 2 млн человек”, – рассказал Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов, посвященном поддержке регионом предприятий МСП.

В прошлом году количество компаний, получивших финансовую поддержку, увеличилось вдвое, а объем поддержки вырос в 4 раза, что составляет почти 25 млрд рублей.

Регион компенсирует до 50% затрат предпринимателей, начинающих продавать товары на электронных площадках, сумма компенсации составляет до 500 тыс. рублей. При открытии федерального бизнеса по франшизе возможно получение до 500 тыс. рублей, а при открытии регионального бизнеса — до 1 млн рублей или 50% от фактических затрат.

С 1 августа предусмотрены субсидии до 85% от фактических затрат (до 3 млн рублей для ясельных групп детсадов) и гранты на расширение социального бизнеса и поддержку молодых предпринимателей, составляющие 75% от запланированных затрат или полмиллиона рублей.

С 1 сентября будет действовать совместная с Минпромторгом субсидия для промышленных предприятий, включая импортозамещающие, позволяющая получить до 20% от стоимости приобретенного оборудования в пределах 10 млн рублей. Эта мера поддержки ориентирована на средний бизнес.

“Мы проанализировали причины в отказе приема заявки на меры поддержки. Так мы вводим новые сервисы помощи предпринимателям, которые помогут избежать стандартных ошибок при подаче заявлений, – отметила зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. – Все сервисы будут применяться в автоматическом режиме при заполнении заявки. Мы будем первым субъектом, у которого все субсидии можно получить в электронном виде”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01.21 / Псаки о своей роли в Белом доме – «буду делиться с американским народом достоверной информацией»

28.12.21 / Компания GPD готовит к выпуску очередной мини-ноутбук P2 Max 2022

15.10.20 / Путин готовит для Трампа «октябрьский сюрприз» по СНВ-III

12.08.20 / В штабе Тихановской опровергли спад протеста в Белоруссии

27.06.20 / Саакашвили заявил, что “в Украине нет государства”

01.01.22 / Игрок украинской сборной Миколенко перешел из “Динамо” в английский “Эвертон”

31.01.23 / Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины испытывают сложности с техникой и с отдельными видами боеприпасов

05.04.21 / В Египте провели “парад фараонов”. Видео

06.06.21 / Кличко рассказал, что до конца года в Киеве откроют минимум одну станцию метро на Виноградарь

23.07.20 / Хабаровск – Москва: мнение американских экспертов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика