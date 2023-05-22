Серый тотал-лук – главный хит офисной моды лета: как его вписать в деловой образ

Серый тотал-лук является самым популярным трендом офисной моды. Этот цвет можно достаточно просто вписать в деловой стиль, самое главное – правильно подбирать одежду, чтобы выглядеть действительно восхитительно и чувствовать себя комфортно.

Вот несколько советов относительно того, как правильно вписать серый цвет в деловой тотал-лук.

Использовать более теплые и мягкие оттенки серого

Как и у любого другого цвета, у серого есть самые разные оттенки — одни из них холоднее, другие теплее. Более холодные тона имеют синий, фиолетовый или зеленый подтон, а более теплые тона – красный, розовый, желтый или коричневый подтон.

Иногда серый цвет с теплым оттенком называют серо-коричневым. Кроме того, такие тона кажутся более привлекательными, чем более холодные и спокойные оттенки серого. Смешивание разных тонов создает интересный и очень динамичный ансамбль.

Добавить серые аксессуары

Стоит дополнить полностью серый наряд аксессуарами соответствующего цвета. Отличным решением станут носки до щиколотки вместе с туфлями или босоножками на каблуке-рюмочке.

Интересно смотрится большая серая сумка. Такие аксессуары создают очаровательный винтажный образ школьной учительницы.

Более холодные серые тона выглядят строго, эффектно и роскошно. Они помогают подчеркнуть деловой дресс-код.

Если нет серой обуви, то можно носить любую, которая есть. Идеальным решением станут черные туфли.

Обновить серый костюм

Многие считают такой наряд достаточно скучным и унылым. Чтобы выглядеть более стильно и привлекательно, стоит выбрать для себя серый костюм большого размера, который выглядит достаточно непринужденно.

Серый цвет в сочетании с розовым или фиолетовым оттенком создаст яркий и стильный образ, который станет действительно невероятным и запоминающимся.

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Можно надеть блейзер оверсайз без топа на голое тело, чтобы добавить своему образу еще большую изюминку. Вместо классических туфель можно надеть костюм с белыми кроссовками. Это выглядит эффектно и поможет оставаться в тренде.

Надеть серое боди

Ношение красивого серого костюма является идеальным вариантом для создания офисного стиля без особых проблем. Нужно просто надеть под низ боди – и все готово.

Если решите добавить несколько дополнительных слоев, стоит выбрать для себя длинный серый свитер или пальто. Подходящий ремень — еще один способ добавить серые аксессуары.

Выбирать цвет серый металлик

Серый необязательно должен быть скучным. Очень красиво будет выглядеть этот цвет, если в него добавить немного серебристых тонов. Можно надеть серый блейзер и майку в сочетании с металлическими серебристыми брюками. Это позволит создать красивый монохромный образ с довольно неожиданным эффектом.

Светоотражающая текстура одновременно выглядит забавно и привлекательно и создает общую деловую атмосферу роскоши. Этот наряд может стать отличным решением для создания модного офисного стиля.

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Красивая серая толстовка

Вместо того чтобы сочетать толстовку со спортивными штанами, можно дополнить ее юбкой. Юбка, выполненная из твида, станет отличным дополнением наряда. В качестве дополнения стоит выбрать золотые аксессуары, чтобы добавить изюминку и подчеркнуть более теплые и холодные серые тона.

Юбка с красивым узором хорошо сочетается вместе с толстовкой, чтобы выглядеть фантастически. Важно дополнить все это удобной, но вместе с тем красивой и модной обувью.

Выбрать стильные серые джинсы

Серые джинсы придают образу дополнительную привлекательность. Это отличное решение для создания повседневного стиля. С помощью такого наряда можно создать действительно фантастический, но при этом несколько непринужденный образ.

В сочетании с серым твидовым блейзером и серым свитером джинсы выглядят просто, сдержанно, но в то же время довольно круто. Поскольку серый, как известно, является довольно простым и приглушенным нейтральным цветом, стоит сочетать его вместе с красной помадой или же выбрать теплые тона, чтобы привлечь внимание к своему лицу.

При помощи правильно подобранного верха, аксессуаров и макияжа можно сделать образ женственным, нежным и романтичным.

Несмотря на то что серые наряды выглядят достаточно просто и сдержанно, они все же помогут выглядеть действительно фантастически.