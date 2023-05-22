 

Доктор Духарева объясняет, что охриплость голоса может быть вызвана гипотиреозом или другими заболеваниями

22.05.2023, 16:36, Разное
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Ольга Духарева – эндокринолог, которая считает, что охриплость голоса может быть вызвана гипотиреозом, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, таких как трийодтиронин Т3 и тироксин Т4.

Доктор Духарева отметила, что гипотиреоз у взрослых часто вызывается аутоиммунным тиреоидитом. Это состояние развивается постепенно и без явных симптомов. У пациента постепенно появляется характерный внешний вид – опухшие, отекшие глаза, конечности и веки. Руки страдают от мышечной боли, скованности и слабости. Ольга Духарева пояснила “Ленте.ру”, что заметила сухость кожи, ломкость волос и усиленное выпадение волос. По словам врачей, симптомами гипотиреоза могут быть изменения слуха, речи и голоса. Организм может испытывать серьезные негативные последствия. Голос пациента может стать хриплым и более низким. Отек гортани и языка может вызвать хриплый звук.

Гипотиреоз также может вызвать снижение когнитивных способностей, усталость, проблемы с пищеварением и головные боли. Врач подчеркнул, что заболевание необходимо диагностировать и лечить как можно скорее. Специалисты также перечислили другие заболевания, которые могут вызывать охриплость: горло и гортань, вирусные инфекции, например, пневмония, аллергия, расстройства нервной системы, перегрузка голосового аппарата.

При хриплом или пронзительном голосе следует обратиться к отоларингологу.


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