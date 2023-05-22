Доктор Захарова рассказывает, как часто нужно менять постельное белье

Когда ваш матрас начинает вонять, уже слишком поздно. Как часто нужно менять постельное белье? Ответ на этот вопрос дал семейный врач, который пояснил о важности гигиены.

Достаточно менять постельное белье каждые 2 недели. Татьяна Захарова, семейный врач, говорит, что если вы потеете или спите голым, важно менять простыни, наволочки и пододеяльник как минимум каждую неделю. Факт, что около миллиона пылевых клещей делят с нами постель. Они прячутся под нашими одеялами, матрасами и постельными принадлежностями. Помет этих существ может вызвать у нас недомогание, а если мы регулярно вдыхаем его, то он может стать причиной астмы или аллергии на домашнюю пыль.

Чтобы предотвратить это, следует стирать подушки и одеяла каждые шесть месяцев. Постельное белье можно стирать при температуре 30-40°C с универсальным или сильным моющим средством. При стирке цветной одежды стирайте ее при 60°C.МедикФорум ранее писал о “упрямом жире на животе”.