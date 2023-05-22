Доктор Захарова рассказывает, как часто нужно менять постельное белье

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22.05.2023, 16:16, Разное
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Когда ваш матрас начинает вонять, уже слишком поздно. Как часто нужно менять постельное белье? Ответ на этот вопрос дал семейный врач, который пояснил о важности гигиены.

Достаточно менять постельное белье каждые 2 недели. Татьяна Захарова, семейный врач, говорит, что если вы потеете или спите голым, важно менять простыни, наволочки и пододеяльник как минимум каждую неделю. Факт, что около миллиона пылевых клещей делят с нами постель. Они прячутся под нашими одеялами, матрасами и постельными принадлежностями. Помет этих существ может вызвать у нас недомогание, а если мы регулярно вдыхаем его, то он может стать причиной астмы или аллергии на домашнюю пыль.

Чтобы предотвратить это, следует стирать подушки и одеяла каждые шесть месяцев. Постельное белье можно стирать при температуре 30-40°C с универсальным или сильным моющим средством. При стирке цветной одежды стирайте ее при 60°C.МедикФорум ранее писал о “упрямом жире на животе”.


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