 

Васильева в новом интервью сравнила Собчак со змеей

22.05.2023, 16:15, Разное
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Новой гостьей Вячеслава Манучарова в его шоу “Эмпатия Манучи” стала Татьяна Васильева. Актриса в ходе своего нового интервью много говорила о политике, сбежавших звездах и звездах-молчунах, свою позицию относительно происходящего так и не озвучили. К последним она отнесла Ксению Собчак.

По словам актрисы, Ксения абсолютно безжалостна, не любит ни людей, ни Родину. Пользуется блондинка, якобы, остатками той симпатии, что еще проявляют к ей ее зрители. Но долго это, уверена Васильева не продлится.

После всего сказанного, Васильева выдохнула, сообщив, что теперь Ксения Собчак не позовет ее на интервью. Впрочем, звезда “Брата 2”, этому даже рада, ведь она так не хотела оставаться наедине со светской львицей, что уже отклоняла ее приглашение. Не помогли даже “хорошие деньги”, которые предлагала телеведущая.

Причиной отказа стало то, что Собчак Васильевой неприятна ей как человек. Ксения, по словам актрисы, имеет талант провокатора, благодаря которому может в ходе интервью так разговорить человека, что тот уже “не поднимется”.

“Дьявол в обличье милой девушки”, – резюмировала Татьяна Васильева о Ксении Собчак.

Также Татьяна выразила недоумение относительно того, по какой причине Ксения все еще остается на плаву. Судя по всему, в этом блондинке, опять же, помогает талант подвести собеседника к произнесению тех слов, которым он себя буквально закопает.

“Из-под какой-то коряги она все время вылезает и все равно живучая змея”, – прошлась Татьяна Васильева по Ксении Собчак.


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