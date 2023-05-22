 

“Жизнь – жестокая штука”: юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу

22.05.2023, 16:15, Разное
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Замминистра науки и высшего образования РФ, доктор юридических наук, муж народной артистки России Дианы Гурцкая скончался 20 мая 2023 года, возвращаясь из Кубы – с командировки. Чиновнику стало плохо в самолете, который позже экстренно приземлился в Минеральных Водах для оказания медпомощи. Мужчину спасти не удалось. Причиной смерти, предположительно, стал сердечный приступ.

Для Дианы Гурцкая смерть мужа, разумеется, стала ударом. Говорят, внезапно оказавшаяся вдовой певица кричала и плакала. На связь в соцсетях она пока не выходит. Объявился юный сын Константин, которому скоро исполнится 16 лет. Во “ВКонтакте” он опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе с отцом. “Спасибо, папа. Люблю”, – подписал кадр мальчик, обратившись таким образом к покойному отцу.

Кучеренко-младший также поблагодарил неравнодушных людей за поддержку, которая в настоящий момент для него очень важна. Он призвал всех ценить родных людей и говорить им о своих чувствах. “Цените каждый момент с ними, жизнь – жестокая штука”, – написал Константин.

После смерти Петра Кучеренко выяснилось, что весь последний год он принимал антидепрессанты и транквилизаторы. По словам друзей мужа Дианы Гурцкая, его состояние оставляло желать лучшего. О том, как выглядел знаменитый чиновник в последнее время, писали “Дни.ру” ранее.


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