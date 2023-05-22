 

Смешение разных стилей в один – главный тренд в прическах на это лето: как это может выглядеть

22.05.2023, 16:00, Разное
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Есть много разных причесок с характерными особенностями, которые вам могут нравиться или не нравиться. А есть одна, в которой вы можете совместить несколько элементов из разных стрижек по своему желанию. Именно о смешении стилей как о тенденции сегодня идет речь. Остановимся на главном тренде сезона более подробно.

Концепция

Она заключается в отсутствии какой-либо концепции. То есть вы можете выбрать любую форму или элемент понравившейся прически, взяв ее за основу и добавить несколько характерных особенностей другой или других.

Например, вам нравится форма стрижки пикси, но вы предпочитаете большую длину, почему бы не поэкспериментировать и не сделать так, как хочется? Или оставить длину на затылочной части, как в “кефали”, но верх сделать не многослойным, а предпочесть одинаковую длину, как в “чаше”?

Преимущества

К счастью, мода на стрижки и прически в целом сегодня весьма демократична. Вы можете использовать любые старые прически, дополнять их новыми тенденциями и не бояться того, что это будет не модно. Плюсом является то, что вы сами решаете, что для вас красиво и что идеально подходит, не ориентируясь на шаблоны.

К списку преимуществ можно причислить возможность редкой коррекции прически, а также выполнения ее в домашних условиях и даже самостоятельно.

Вам не надо обучаться специальной технике, чтобы постричься так, как вы считаете нужным. Достаточно подумать над тем, какие элементы можно соединить, и приступить к работе. Также можно обратиться за помощью к мастеру, обозначив ему свои требования и не озвучивая названия определенной стрижки. К примеру, можно попросить оставить больше длины или снять ее в нужном для вас месте.

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Выбор основы

Как уже было сказано, надо определиться с основой, после чего дополнять стрижку нужными элементами. В качестве основы обычно используются многослойные стрижки, “кефаль”, пикси, боб и пр. Их основа используется длят того, чтобы добавить уникальных элементов и получить новую, более модную и также оригинальную прическу, которая может повторяться редко или не повторяться вообще. Можно также не останавливать свой выбор на одной основе, а совместить две стрижки, чтобы получить одну гибридную.

К примеру, викси или микси — это гибрид маллета и пикси, а бикси — это сочетание боба и пикси. Стрижка «волк» превратится в «осьминога», если оставите чуть больше длины. «Чаша» превратится в «медузу», «каскад» – в «бабочку», если их длина и форма будут варьироваться по вашему усмотрению.

Вместо заключения

Экспериментировать со смешением стилей очень увлекательно. Вы можете это делать по своему желанию, причем ничто вас не должно ограничивать в выборе элементов прически. Еще одним преимуществом является то, что сегодняшний тренд легко стилизуется под любой образ, поскольку в нем присутствуют не только характерные для данной техники элементы, но и множество других (в том числе и придуманных лично вами).

Именно поэтому вы можете экспериментировать не только с самой стрижкой, но и с укладкой. К примеру, аккуратный боб можно легко превратить лохматую многослойную прическу, если нанести стайлинговое средство и взъерошить волосы.


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