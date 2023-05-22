“Женщина должна уступать – это ее предназначение”: Ирина Ортман о личной жизни, карьере и участии в “Фабрике звезд”

Путь к славе Ирины Ортман — это не просто череда случайностей, а результат длинной и упорной кропотливой работы. Долго время она обивала пороги всевозможных кастингов, пока в итоге не очутилась на «Фабрике звезд». Став участницей группы «Тутси», Ортман обрела популярность.

О родителях

Папа Ирины Ортман – музыкант, работал директором сельского клуба культуры. Мама артистки — парикмахер. С детства папа прививал дочери любовь к музыке. Свой первый альбом она записала на студии отца.

Ортман признается, что до сих пор многому учится у папы. Своих родителей она называет строгими критиками. По словам певицы, от них она редко слышит похвалу или комплименты. Чтобы получить позитивную обратную связь, нужно очень постараться.

Интересно, что по национальности Ортман – немка. Ее предки переехали на Кубань еще во времена Екатерины II.

О детской травме

Когда Ортман было лет 11, то с ней произошел жуткий инцидент. Девочки-ровесницы, которых Ирина считала своими подругами, устроили ей «темную». Они накинули ей на голову мешок и побили палками. Спасла бедняжку соседка по дому, которая увидела, что творят школьницы, и призвала на помощь маму Ортман.

Ирина вспоминает, что долгое время не могла оправиться от шока и пережить предательство. Тем не менее она не стала предавать эту историю огласке. Мотивов для такого поступка у подруг не было: им просто не нравилась манера поведения Ортман, что она не так ходит и не так одевается. И хотя с тех пор прошло очень много лет, до сих пор Ортман содрогается, когда вспоминает тот эпизод. Она даже прорабатывала детскую травму у психолога.

О студенчестве

Ортман знала, что будет артисткой. Ее родители тоже видели ее на сцене. Уже к окончанию школы Ирина заработала свой первый миллион, когда заняла первое место на одном вокальном конкурсе. Затем Ортман поступила в Барнаульское музыкальное училище. Она поселилась в студенческом общежитии. Утром и днем была на занятиях, а вечером отправлялась петь в ресторан и получала за это 20 рублей.

О пути к славе

Отучившись два курса, Ортман уехала в Москву. Ей сообщили, что в один проект срочно нужна блондинка. Потом эти люди куда-то пропали, а Ирина уже загорелась мыслью о переезде в столицу. Поставив родителей в известность, она бросила институт и поехала в Москву. Там стала обивать пороги разных кастингов.

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Одна из первых работ Ортман в столице — бэк-вокалистка у Рената Ибрагимова. Впоследствии Ирина перешла в группу «Белый орел», поскольку у этих музыкантов было больше работы. В дальнейшем стала сотрудничать с Александром Малининым: тоже была на бэк-вокале.

О «Фабрике звезд»

Ортман признается, что прийти на кастинг третьего сезона «Фабрики звезд» ее уговорил певец Прохор Шаляпин: на тот момент он тоже был на заре своей карьеры. Шаляпин порекомендовал подруге выделиться из толпы и прийти в самом ярком костюме. Ортман так и сделала. Она облачилась в красный кожаный костюм. Кстати, одежду певица сшила себе сама, взяв за основу наряд Бритни Спирс в одном из клипов.

Шаляпина на третью «Фабрику» не взяли: он попал только в шестой сезон. А вот Ортман взяли.

Певица признается, что самым сложным для нее было не снимать петличку с микрофоном в звездном доме. Как только участники проекта ложились спать и снимали микрофоны, как тут же по громкоговорителю раздавался голос, призывающий разговаривать только в микрофоны.

О группе «Тутси»

В состав группы «Тутси» помимо Ортман вошли еще три выпускницы 3-го сезона «Фабрики звезд». Коллектив был основан в 2004 году, но прекратил свое существование в 2012 году. Ортман поясняет, что распад был неизбежен, поскольку между участницами наблюдались серьезные конфликты и разногласия. Артистка признается, что спокойно перенесла прекращение деятельности «Тутси», поскольку уже развивала свою сольную карьеру и давала концерты.

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В 2019 году участницы опять объединились. Ортман признается, что это произошло по многочисленным просьбам поклонников. Плюс ко всему у одной из солисток — Маши Вебер — была подходящая песня для совместного исполнения. По словам Ортман, сейчас между участницами нет той жесткой конкуренции, которая существовала раньше.

О том, как ушла от мужа

В 2008 году Ортман вышла замуж за архитектора Владимира Перевозчикова. В официальном браке они прожили 6 лет, а фактически были вместе 8 лет. Возможно, отношения бы продлились гораздо дольше, если бы певица не повстречала другого мужчину.

Ортман поясняет, что не любит лжи, а потому, когда поняла, что влюбилась, сразу рассказала об этом супругу, собрала вещи и ушла к новому избраннику Роману. По словам певицы, это было весьма рискованно, поскольку она не очень хорошо знала нового бойфренда. К счастью, риск оправдался. До сих пор певица живет с Романом и является его законной женой.

С бывшим супругом они расстались мирно, тихо, без скандалов. Ортман предполагает, что экс-муж ее любил, но возвращать не стал, поскольку видел, что это совершенно бесполезно. Они расстались не друзьями и не врагами. Певица поясняет, что их больше ничего не связывает, поэтому никакого общения нет еще с момента развода.

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О нынешнем браке

Когда Ортман сошлась с нынешним мужем, то им обоим было по 36 лет. Поскольку у каждого сформировались свои взгляды, характер, привычки, то на «притирку» ушло три года.

Роман раньше был сотрудником МВД, сейчас работает в Росгвардии. Ортман отмечает, что это большая ответственность – быть женой человека из силовых структур. У Романа соответствующий его профессии характер, но певице было несложно привыкнуть, ведь и она по натуре является пунктуальным и дисциплинированным человеком.

Ортман считает, что в отношениях она чаще уступает, поскольку так должно быть. По мнению знаменитости, предназначение женщины как раз в этом и заключается. Себя певица считает примерной женой, ведь она создает домашний уют, стирает, убирает, готовит.

Несколько лет назад в отношениях супругов назрел кризис, однако, к счастью, партнерам удалось сохранить семью.

О детях

Пока еще супруги не успели обзавестись детьми, но активно над этим работают. От предыдущих отношений у Романа есть дочь. Ортман удалось найти общий язык с падчерицей. Звезда поясняет: так произошло потому, что она не разрушала чужую семью. Последние три года девочка живет вместе с Романом и Ириной.