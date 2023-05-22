Российский самолет МС-21 получит взамен импортный элемент авионики

Первые российские пассажирские самолеты МС-21 и SSJ были оснащены отечественной системой предупреждения столкновений в воздухе (ACWS), которая является аналогом американской TCAS. Об этом в интервью RT пояснил технический директор ОАО “Навигатор” Сергей Чанушкин.

По словам экспертов, разработка такого передового продукта позволила сделать вывод, что российские производители близки к замене всего бортового иностранного оборудования в гражданских самолетах. Система установлена в самолете Sukhoi Superjet МС-21. Для самолета Sukhoi superjet уже было поставлено четыре системы. Две системы в настоящее время устанавливаются. “В августе мы должны передать четыре ДАС производителю МС-21”, – сказал Чанушкин.

Система СПСВ также будет проверена на “электронных птицах” перед реальными летными испытаниями. Это установка, которая позволяет тестировать оборудование на борту и интегрировать его с другими системами.

Система СПСВ предупреждает самолет о необходимости избежать столкновения, посылая предупреждающий сигнал через автопилот. Она обладает возможностями пассивного наблюдения за воздухом и активной антенной, которая посылает информацию о местонахождении других самолетов. В систему также интегрирована функция распознавания контуров местности.