Эксперт Николаев говорит, что люди с высоким кровяным давлением и ожирением более склонны к развитию диабета
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Глава Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев утверждает, что наследственность является одним из основных факторов риска развития этого заболевания.
Николаев заявил в интервью, что наличие больных диабетом членов семьи может указывать на высокий риск развития диабета. Риск заболеть выше, если у вас есть члены семьи первой линии (родители, братья и сестры), страдающие диабетом. Тимур Николаев пояснил “Ленте.ру”, что вероятность развития диабета выше у женщин, у которых во время беременности был гестационный диабет. Люди с высоким кровяным давлением и ожирением также находятся в группе риска развития смертельной болезни. Специалист привел список факторов, повышающих риск развития диабета.
Низкая подвижность
Хронический стресс, депрессия
Высокое кровяное давление
Высокий уровень холестерина в крови
Заболевания поджелудочной железы
Курение и злоупотребление алкоголем.
Тимур Николаев предлагает взрослым регулярно проверяться на диабет. Это заболевание трудно обнаружить вначале, потому что оно развивается медленно и без каких-либо симптомов. Недиагностированный диабет оказывает разрушительное воздействие на организм. Высокий уровень сахара в крови вызывает сердечно-сосудистые проблемы, повреждение нервов, почечную недостаточность и потерю зрения.MedikForum.ru ранее писал о заболеваниях, которые могут вызвать охриплость голоса.
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