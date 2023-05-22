Эксперт Николаев говорит, что люди с высоким кровяным давлением и ожирением более склонны к развитию диабета

Глава Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев утверждает, что наследственность является одним из основных факторов риска развития этого заболевания.

Николаев заявил в интервью, что наличие больных диабетом членов семьи может указывать на высокий риск развития диабета. Риск заболеть выше, если у вас есть члены семьи первой линии (родители, братья и сестры), страдающие диабетом. Тимур Николаев пояснил “Ленте.ру”, что вероятность развития диабета выше у женщин, у которых во время беременности был гестационный диабет. Люди с высоким кровяным давлением и ожирением также находятся в группе риска развития смертельной болезни. Специалист привел список факторов, повышающих риск развития диабета.

Низкая подвижность

Хронический стресс, депрессия

Высокое кровяное давление

Высокий уровень холестерина в крови

Заболевания поджелудочной железы

Курение и злоупотребление алкоголем.

Тимур Николаев предлагает взрослым регулярно проверяться на диабет. Это заболевание трудно обнаружить вначале, потому что оно развивается медленно и без каких-либо симптомов. Недиагностированный диабет оказывает разрушительное воздействие на организм. Высокий уровень сахара в крови вызывает сердечно-сосудистые проблемы, повреждение нервов, почечную недостаточность и потерю зрения.MedikForum.ru ранее писал о заболеваниях, которые могут вызвать охриплость голоса.