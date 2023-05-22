 

Рак легких может вызывать боль в костях, головные боли и другие симптомы

22.05.2023, 15:43, Разное
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Руслан Басанов: Симптомы рака легких начинают проявляться, когда болезнь прогрессирует. В интервью Басанов привел список симптомов, которые может вызвать рак легких. В качестве симптомов врач назвал боли в костях и головные боли.

Врач предупредил “Газету.Ru”, что на начальных стадиях рак легких может протекать бессимптомно. Однако по мере прогрессирования болезни появляются симптомы:

Кашель, при котором может выделяться кровь.
Проблемы с дыханием.
Хрипота.
Боль в груди.
Потеря веса.
Боль в костях.
Головные боли.

Онкологи советуют россиянам контролировать свой образ жизни, поскольку вредные привычки могут увеличить риск заражения этим смертельным заболеванием. Курение – одна из самых вредных привычек в этом отношении. Отказ от курения снижает риск развития рака легких до нуля. По словам Руслана Базанова, по статистике около 80% мужчин и 50% женщин, заболевших раком легких, страдают от курения. Рак легких также был спровоцирован злоупотреблением алкоголем, отсутствием физических упражнений и несбалансированным питанием.


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