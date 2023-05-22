Рак легких может вызывать боль в костях, головные боли и другие симптомы

Руслан Басанов: Симптомы рака легких начинают проявляться, когда болезнь прогрессирует. В интервью Басанов привел список симптомов, которые может вызвать рак легких. В качестве симптомов врач назвал боли в костях и головные боли.

Врач предупредил “Газету.Ru”, что на начальных стадиях рак легких может протекать бессимптомно. Однако по мере прогрессирования болезни появляются симптомы:

Кашель, при котором может выделяться кровь.

Проблемы с дыханием.

Хрипота.

Боль в груди.

Потеря веса.

Боль в костях.

Головные боли.

Онкологи советуют россиянам контролировать свой образ жизни, поскольку вредные привычки могут увеличить риск заражения этим смертельным заболеванием. Курение – одна из самых вредных привычек в этом отношении. Отказ от курения снижает риск развития рака легких до нуля. По словам Руслана Базанова, по статистике около 80% мужчин и 50% женщин, заболевших раком легких, страдают от курения. Рак легких также был спровоцирован злоупотреблением алкоголем, отсутствием физических упражнений и несбалансированным питанием.