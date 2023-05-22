Скандалы: Зачем чиновникам понадобилось переселять городскую молодежь на село

Рекламировать прелести сельской жизни будут деревенские блогеры

Высокопоставленные чиновники выдвинули потрясающую по своей оригинальности идею: а не совершить ли очередное великое переселение россиян? На этот раз из мегаполисов в поля. Поднимать и восстанавливать села… Действительно, что молодым делать в городах — этих рассадниках разврата и бездуховности?

Позвольте спросить, а наши чиновники когда последний раз были в деревне, состоящей сплошь из вековых бабулек, алкашей и московских дачников на лето?

Там нет даже элементарных фельдшерских пунктов — давно все закрыты по программе оптимизации. Нет школ — по той же самой причине. Работают магазин, где одновременно продаётся колбаса, халаты и удобрения, и — иногда — аптечный пункт. Фермеров тоже нет. Появились было ещё в 90-е годы, да все повывелись, благодаря тем же чиновникам, сделавшим этот бизнес невыносимым.

Интернет, кстати, тоже есть не везде. Меня в прошлом году подруга приглашала в гости на выходные в Тверскую область, где у неё дача. Очень пасторальные места. Приезжай, говорит, у нас изба удачно стоит — всего метров двести пройти и около бани ловит сеть, там вполне можно сидеть ночами под звёздным небом и писать статьи…

Хорошо! Летом. Зимой нехорошо. Ничего нет. Да ещё и печь топить надо. Депутаты когда-нибудь печь растапливали? А воду из колодца приносили? Посуду в тазике мыли? А в туалет в ведро в сенях? А подмываться кружкой — баню каждый день не натопишь. А что такое автобусы два раза в неделю в ближайший город, знают?

И что, с позволения сказать, делать в таких условиях городской молодежи? Героически преодолевать трудности? Тоже становиться блогерами и по принципу пирамиды зазывать к себе очередных простаков?

Так нет в городе простаков. И романтиков среди молодых нет. Которые представляют российскую глубинку чем-то вроде декорации к стародавнему фильму «Дело было в Пенькове».

Да, такие лубочные картины очень заходили лет пятьдесят назад, когда тем, кто жил в колхозах некуда было деваться. Паспорта сельчанам раздали только в 1974 году и тогда же разрешили без соизволения председателя покидать естественную среду обитания.

Мало кто помнит, но крепостное право у нас в стране на самом деле отменили не 19 февраля 1861 года, а всего-то 49 лет назад. И как только его отменили, так сразу народ и стал разбегаться. Возвращать сейчас тоже собираются принудительно? Без права на отъезд?

У чиновников ещё одна идея-фикс. Надо восстанавливать демографию, как сказал на днях Дмитрий Песков.

С этой точки зрения, как может показаться нашим властям, российская деревня как раз очень подходящая. А какие ещё развлечения, кроме государственного ТВ, там долгими вечерами?

Покос. Загорелые и потные плечи мужчин, вилами сгребающие скирды. (Не уверена, что скирды сгребают, надо будет поинтересоваться процессом у сельских блогеров).

Подоткнутый подол сарафана у пейзанок. Молоко, льющееся через край крынки.

И после страдного дня — с удовольствием и без принуждения в тех же скирдах новые селяне восстанавливают отечественную демографию.

А где-то вдалеке играет гармонь, которая никак не даёт покоя чиновникам. Еще в декабре прошлого года они собралась оснастить данным музыкальным инструментом по госпрограмме каждый сельский клуб. Интересно, процесс уже запущен?

Ну так как. Если есть гармонь — должны же быть кто-то, кто станет на ней играть?

Новую же идею о переселении в деревни должны понести в массы властители дум — сельские блогеры. На них вся надежда.

Эээээээ…. А чиновники точно знают, кто такие сельские блогеры?

Лет пятнадцать назад я попала в командировку в тамбовскую глубинку к одному из первых сельских блогеров.

Сергей Кумарин (сам живший, кстати, в Питере) прославил свою малую родину тем, что вёл оттуда реалити-шоу, кто с кем спит, кто что пьет и кто кого бьет. Рекламировал, так сказать, родные просторы.

Журналисты действительно сюда зачастили: здесь все было взаправду, без дублей — пьют-бьют-любят…

К свалившейся на нее славе деревня оказалась явно не готова.

По улицам бродили голодные до зрелищ телевизионщики, отлавливали главных героев интернета, перед камерой те замолкали как партизаны и оттаивали только, если им наливали по маленькой — и их уговаривали сказать, что они завязали.

А потом деревня и вообще посуровела, запуританила, как все вокруг, и сейчас ее сайт мало чем отличается от других таких же сельских сайтов. Поздравили женщин с 8 марта, провели классный час в школе, благоустроили кладбище. Скучно и патриотично, то ли дело раньше.

«У технолога с двумя высшими образованиями гражданки Пуховец беременная корова упала в колодец. Технолог переехала в деревню из районного городка Уварово, после того как там закрыли огромный химический завод и ее уволили. В деревне прослыла женщиной, любящей животных. Упавшую корову из колодца достали с подвернутой задней ногой. Забивать не стали, ждали два дня, пока не отелится. Приехавший ветеринар с ужасом констатировал, что нога у четвероногой роженицы того… ампутирована. Без наркоза. «А я думаю, че ей мучиться со сломанной-то, лучше сразу топором, мне ж не трудно», — объяснила хозяйка жалостливо и беспощадно.

Русская деревня — такая же жалостливая и беспощадная. Как вся наша жизнь. Но если cлугам народа так уж хочется, могут сами показать пример и туда перебраться.

Екатерина Сажнева

Оригинал материала: “М