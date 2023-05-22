На Молодогвардейской улице в Кунцеве построят дом по реновации

Сейчас ведется проектирование дома. Квартиры в новостройке получат около 500 жителей Кунцева, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новостройку возводят на месте старых расселенных домов по адресам: Молодогвардейская улица, дома 51 и 53, уточнил руководитель ведомства. По его словам, современное жилье получат 120 семей из этих домов.

Расселенные здания готовят к сносу. Работы запланированы на третий квартал 2023 года. После освобождения территории там оборудуют строительную площадку и начнут возведение новостройки.

Первый этап программы реновации в Кунцеве завершен досрочно. Всего в районе планируется расселить 61 старый дом. Новые квартиры получат 10,6 тысячи местных жителей.

Реновация продолжается во всех округах Москвы. Так, на северо-востоке снесли 21 старый дом и завершили расселение 59 зданий. Квартиры в новостройках получили 8,5 тысячи человек.

Для переселенцев Северо-Восточного административного округа возвели 33 дома. В стадии проектирования и строительства находятся 49 зданий, уточнил Левкин.

С начала 2023 года по программе реновации построено 4,5 тысячи квартир. В 35 районах расселено 60 зданий. Новые квартиры получают 114 тысяч москвичей.

Программа реновации утверждена с 2017 года. За эти годы построено 247 домов общей площадью около 3,5 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования находятся 303 здания.

В программу вошло 5175 ветхих зданий. Большинство из них построили более полувека назад. Квартиры в таких домах перестали соответствовать современным стандартам: в них маленькие кухни и прихожие, устаревшие планировки со смежными комнатами. Кроме того, коммуникации ветхих зданий постоянно требуют ремонта.

Площадь квартир в новостройках примерно на 30% больше, чем в так называемых хрущевках. Переселенцам передают жилье с полной отделкой класса комфорт. Им достаточно лишь перевезти вещи.

Переселенцы получают квартиры в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же объектами социальной и транспортной инфраструктуры, магазинами и местами отдыха.