 

На Молодогвардейской улице в Кунцеве построят дом по реновации

22.05.2023, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сейчас ведется проектирование дома. Квартиры в новостройке получат около 500 жителей Кунцева, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новостройку возводят на месте старых расселенных домов по адресам: Молодогвардейская улица, дома 51 и 53, уточнил руководитель ведомства. По его словам, современное жилье получат 120 семей из этих домов.

Расселенные здания готовят к сносу. Работы запланированы на третий квартал 2023 года. После освобождения территории там оборудуют строительную площадку и начнут возведение новостройки.

Первый этап программы реновации в Кунцеве завершен досрочно. Всего в районе планируется расселить 61 старый дом. Новые квартиры получат 10,6 тысячи местных жителей.

Реновация продолжается во всех округах Москвы. Так, на северо-востоке снесли 21 старый дом и завершили расселение 59 зданий. Квартиры в новостройках получили 8,5 тысячи человек.

Для переселенцев Северо-Восточного административного округа возвели 33 дома. В стадии проектирования и строительства находятся 49 зданий, уточнил Левкин.

С начала 2023 года по программе реновации построено 4,5 тысячи квартир. В 35 районах расселено 60 зданий. Новые квартиры получают 114 тысяч москвичей.

Программа реновации утверждена с 2017 года. За эти годы построено 247 домов общей площадью около 3,5 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования находятся 303 здания.

В программу вошло 5175 ветхих зданий. Большинство из них построили более полувека назад. Квартиры в таких домах перестали соответствовать современным стандартам: в них маленькие кухни и прихожие, устаревшие планировки со смежными комнатами. Кроме того, коммуникации ветхих зданий постоянно требуют ремонта.

Площадь квартир в новостройках примерно на 30% больше, чем в так называемых хрущевках. Переселенцам передают жилье с полной отделкой класса комфорт. Им достаточно лишь перевезти вещи.

Переселенцы получают квартиры в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же объектами социальной и транспортной инфраструктуры, магазинами и местами отдыха.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.22 / “Достал нож, чтобы заставить ответить взаимностью”. В Николаевской области женщина смертельно ранила знакомого, пристававшего к ней

16.10.20 / Немецкие СМИ: Санкции по «делу Навального» не соответствуют тому возмущению, которое выжала из себя Меркель

26.10.20 / Напавшие на экс-министра Швайку забрали у него телефон, полиция открыла производство

07.03.22 / «Приведёт к третьей мировой» — американский сенатор выступил против бесполётной зоны над Украиной

05.12.20 / Экс-президент Армении и НКР обвинил Ереван в войне в Карабахе

28.02.23 / Политолог Можегов объяснил необходимость продления закона США о слежке за иностранцами

07.06.21 / В мире: Белоруссия нащупала самую болезненную точку Литвы

10.08.20 / Руководство Twitter сообщило о блокировке в Белоруссии

11.01.22 / Москва объяснила необходимость проведения учений ВС России

13.07.20 / Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в Киеве, в котором погибло четыре члена одной семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика