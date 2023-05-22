“Была попытка вербовки”: Журналист вывел на чистую воду банду Гордона*

Журналисты разоблачили банду украинского журналиста Дмитрия Гордона*, которая занималась вербовкой невинных граждан в свое сообщество. Людей заставляли обманывать пенсионеров и выуживали у них крупные суммы денег. Об этом в беседе с “Дни.ру” рассказал журналист Илья Саглиани со ссылкой на очевидца, подтвердившего инцидент.

“В рамках Первого канала программы “Куклы” мне удалось провести собственное расследование, и мне удалось найти реального очевидца экстрасенса, которого завербовали в банду Гордона*. Дмитрий Гордон* создал магический центр, где они обманывали пенсионеров. Они закладывали квартиры, отдавали все последнее ради излечения. Гадалки, маги обещали вылечить от всех болезней – от рака, от псориаза и так далее. Мы нашли очевидцев, которых завербовали в эту банду, была попытка вербовки. Не только по всей Украине, но и в России были центры, где работала банда Гордона*”, – рассказал Саглиани.

Также он добавил, что Гордон* всегда подражал Кашпировскому и Чумаку и хотел всегда монетизироваться. Когда он обогатился за счет такого мошенничества, он отсиживался дома с мешками денег и раздавал украинским телеканалам интервью.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ