 

Китай начал строительство моста на Тайвань

22.05.2023, 14:53, Разное
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В районе Тайваньского пролива начались масштабные строительные работы по возведению дамбы моста, способного связать остров Тайвань с материком.

В районе сосредоточено множество земснарядов, строительных кранов, барж и рабочих.

Как сообщает государственное информационное агенство «Синьхуа», новая дамба позволит «проложить надёжную сухопутную дорогу, по которой легко пройдут бульдозеры, грузовики с топливом для них и небольшие отряды дорожных рабочих». Как ожидается, этот масштабный проект позволит усилить экономическое и иное взаимодействие. Эту стройку уже сравнивают с Великой китайской стеной – для работ привлечены гражданские лица из близлежащей провинции Фуцзянь населением в 41 млн человек.

Как ожидается, мост будут возводить не менее четырёх лет. Торжественное завершение строительства и праздничный салют по этому поводу намечены на 16 октября 2027 года – это должен быть подарок к XXI съезду КПК.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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