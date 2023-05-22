Танкини или бандини – для “яблока”, бандо или пландж – для “груши”: как выбрать купальник по типу фигуры

Очень важно уметь правильно подбирать купальник, поскольку от этого зависит то, насколько вы сможете подчеркнуть достоинства и замаскировать некоторые недостатки фигуры. Вот несколько рекомендаций по выбору, которые могут помочь вам в этом вопросе, чтобы вы чувствовали себя на пляже настоящей красавицей.

Особенности телосложения

Умение определять свой тип фигуры является очень важным аспектом при выборе купальника. Оцените себя максимально объективно, чтобы не завышать свои ожидания, а максимально использовать свои преимущества. Так вы будете нравиться и себе, и окружающим, ведь привлекательность — это не только идеальное соответствие параметрам, это умение продемонстрировать свой вкус и способность подбирать одежду, которая вас красит. К примеру, можно скрыть или отвлечь внимание от широких бедер, а можно их подчеркнуть так, чтобы то было красиво.

На особенностях фигуры разных типов и конкретных рекомендациях по выбору купальника хочется остановиться более подробно.

«Яблоко»

Особенностями этого типа фигуры являются стройные ноги и узкие бедра, основной объем сосредоточен в верхней части туловища. Слабо выраженная талия, большая или средняя грудь, относительно широкие плечи – характерные черты. При выборе модели купальника стоит обратить внимание на танкини (концепция предполагает наличие удлиненного топа до линии талии или бедер, а также низ из шортиков или широких плавок). Фасоны с баской визуально сделают уже талию. Также можно выбрать фасон бандини (имеется в виду лиф без бретелей и высокие трусики в стиле ретро). Полоска тела между лифом и плавками находится на талии, и это поможет ее обозначить.

В качестве запрета можно рассматривать слитные купальники. Они сделают фигуру еще более круглой, без необходимых изгибов (верх покажется большим цветным пятном). Также следует избегать слишком крупных принтов и рисунков в области талии.

«Груша»

Особенностью этого типа фигуры являются широкие бедра, относительно полные ноги и очень миниатюрных верх туловища (узкие плечи, небольшая грудь, тонкая талия). Чтобы подобрать правильный купальник, необходимо обратить внимание на слитный вариант бандо или раздельный с лифом твист-бандо (имеется в виду лиф без бретелек, стянутый посередине, образующий форму восьмерки). Отличным вариантом станет лиф халтер (бретели завязываются на шее). Слитный купальник стоит подобрать с глубокими вырезами в области декольте и на спине (пландж).

Не стоит отдавать предпочтение моделям с бикини и завязками по бокам трусиков.

«Песочные часы»

Этот тип фигуры характеризуется наличием довольно тонкой талии, а также бедрами и плечами приблизительно одной ширины. Обратите внимание на купальник с лифом с чашечками, на модель халтер с широкими бретелями, бикини, бандини. Отлично смотрятся слитные купальники практически всех моделей или те, в которых верх и низ соединены чисто символически, то есть небольшими полосками.

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Такому типу фигуры идут все фасоны и расцветки купальников, которые подчеркивают правильные пропорции фигуры. От тех, которые их нарушают, стоит отказаться. Речь идет о дизайнах, где акцентируется либо верх, либо низ.

«Перевернутый треугольник»

Этот тип фигуры характеризуется узкими бедрами, длинными и стройными конечностями, а также широкими плечами. При выборе купальника стоит отдать предпочтение раздельным моделям с лифом пуш-ап (обычно особенностью такой фигуры является не очень большая грудь). Можно использовать яркий цвет или декоративные детали на нижней части, чтобы визуально увеличить бедра и сбалансировать пропорции.

Не стоит выбирать купальник моделей бандини, халтер и бандо, поскольку они зрительно увеличивают ширину плеч.

«Прямоугольник»

Этот тип фигуры характеризуется приблизительно одинаковыми показателями сантиметров на талии, линии плеч и бедер. Нередко такую фигуру называют мальчишеской, поскольку в ней нет особый изгибов, ярко выраженных форм и акцентов либо на верхней, либо на нижней части туловища. Для такой фигуры идеальными будут раздельные купальники, например монокини с высокими плавками или пландж со шнуровкой впереди. Очень важным является акцент на вырезах в трусиках выше тазовых костей.

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Не рекомендуется выбирать слитные купальники по аналогичной причине с фигурой типа «яблоко». То есть прямоугольная форма в закрытом купальнике смотрится не очень привлекательно, получается одно цветное пятно, которое подчеркивает недостатки и выглядит крайне неженственно.

Правильная коррекция

Как уже было сказано, существуют фигуры разных типов, однако есть уникальные телосложения, которые не подходят под стандартные критерии описания каждого типа. Есть и иной вариант, например когда вам хочется визуально увеличить или уменьшить какую-то часть тела, поскольку вы считаете ее менее привлекательной (наоборот, хотите привлечь к ней внимание). Именно для этих целей могут быть применимы данные ниже рекомендации.

Визуальное увеличение груди

Если вы хотите, чтобы грудь в купальнике выглядела более пышной, отдайте предпочтение лифам оригинального кроя. Речь идет о наличии на них всевозможных оборок, узлов, других элементов декора. Пусть присутствуют рюши в один или несколько рядов, цвета также стоит соединять яркие, а также выбирать светлые оттенки (отказаться от темных, поскольку они зрительно уменьшают объемы).

Уменьшение ширины плеч

Чтобы плечи казались уже, обратите внимание на широкие бретели лифа (чем они будут уже, тем шире будут казаться плечи). Вырез также имеет огромное значение, к примеру прямая горизонтальная линия сверху визуально добавит ширины, а вот вырез мысиком, наоборот, сделает плечи более узкими. Идеальной моделью купальника будет асимметрия с бретелей на одно плечо.

Обозначение талии

Чтобы визуально обозначить талию и сделает ее утонченной, нужно обратить внимание на слитные модели купальников с вырезами по бокам. Также подойдет прием с диагональными полосами в качестве принта.

Уменьшение ширины бедер

Чтобы визуально уменьшить ширину бедер, надо акцентировать внимание на лифе. Это могут быть яркие цвета, декоративные элементы, наслоение тканей и пр. Отлично смотрятся купальники с боковыми вырезами и модели трусиков с высокой посадкой.