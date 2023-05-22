Мнение: Риторический вопрос?

Пишут, что сегодня суд рассмотрит административное дело в отношении 46-летнего Алексея, которому грозит штраф до 50 тыс. руб. по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Алексей провинился тем, что на заднем стекле своего Jeep Grand Cheroke наклеил буквы, из которых сложился вопрос про снаряды.

Полицейские остановили машину с вопросом на Планерной улице в Москве. И составили протокол.

А вот к автору вопроса, разлетевшегося в соцсетях и прочих интернетах 5 мая, ни у полиции, ни у кого претензий нет. Может, это был риторический вопрос?

А еще мне интересно, в связи с «освобождением Артемовска» и поздравлением, подписанным президентом России Владимиром Путиным, 46-летнему Алексею будет снисхождение? Что-то типа амнистии? Или наоборот, накажут по максимальной строгости закона?

Фотография отсюда

—