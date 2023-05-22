 

Проблема номер один — американцев больше всего беспокоит распространение вооружённого насилия

22.05.2023, 13:55, Новости дня
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Массовые расстрелы стали нормой в американском обществе. Так, за последнюю неделю произошло 17 массовых расстрелов в самых разных городах. Согласно последнему опросу, в области здравоохранения именно насилие с применением огнестрельного оружия признано проблемой номер один. Оно обогнало ковид, онкологию и даже наркотическую зависимость.

В прошлый четверг это произошло в Чикаго. Стрелявший убил двоих и ранил троих человек. Это лишь один из трёх массовых расстрелов, которые произошли в один день в Чикаго, Филадельфии и Индеанаполисе. На следующий день в пятницу это повторилось возле ресторана в Мэриленде. Стрелок ранил четверых. 

В субботу это произошло в шести разных местах. Шесть массовых расстрелов в один день, включая выпускной в Манчестере, штат Нью-Гемпшир. В воскресенье, День матери, было четыре массовых расстрела: в Пенсильвании, Индиане, Алабаме и Луизиане. 

На этой неделе в понедельник — город Фармингтон, штат Нью-Мексико. 18-летний парень открыл беспорядочный огонь по меньшей мере из трёх орудий. Он попал в 9 людей, трое из них убиты. Все жертвы были женщинами старше 70 лет, среди них мать и дочь. 

Во вторник это произошло в Сан-Антонио, и сегодня снова в Сан-Антонио. Два массовых расстрела в одном городе меньше чем за 48 часов. 

За последние семь дней в Америке произошло 17 массовых расстрелов. Согласно последнему опросу, насилие с применением огнестрельного оружия в настоящее время является главной проблемой общественного здравоохранения среди американцев. Это беспокоит больше, чем ковид, больше, чем рак, больше, чем курение, больше, чем фентанил. 

Насилие с применение огнестрельного оружия — проблема номер один в стране в области здравоохранения. Точка. А о чём переживает конгресс? Нормирование участия трансгендерных девочек в школьных спортивных состязаниях. Ну, или по крайней мере, это приоритет для республиканцев в палате представителей, которые в прошлом месяце приняли законопроект о запрете трансгендерным женщинам и девочкам принимать участие в спортивных соревнованиях. 

И тем не менее. Если вы достаточно сильно зажмуритесь, не вся надежда потеряна. Сегодня сенатор Рафаэль Уорнок вместе с некоторыми коллегами из сената и палаты представителей провёл пресс-конференцию с требованием перейти к действиям. 

РАФАЭЛЬ УОРНОК, сенатор: Мы не можем ждать ещё 30 лет, когда конгресс примет значимое, основанное на здравом смысле законодательство о безопасности оружия. И мы не можем ждать следующего заголовка, следующей трагической вспышки. Потому что есть глубокая причина, по которой эти трагедии происходят каждый божий день. 

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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