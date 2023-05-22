 

В британских тюрьмах не хватает мест

22.05.2023, 13:55, Новости дня
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Сейчас в Англии и Уэльсе насчитывается более 85 тыс. заключённых, пишет The Independent. Из-за этого тюрьмы почти переполнены: там остаются свободными лишь несколько сотен мест. Ожидается, что через два года число заключённых перевалит за 94 тыс. человек, что станет новым рекордом в истории страны.


AP

Тюрьмы Великобритании погружаются в кризис из-за переполненности, пишет The Independent. Согласно статистике, опубликованной Министерством юстиции, сейчас в Англии и Уэльсе насчитывается более 85 тыс. заключённых, а свободных мест в тюрьмах осталось буквально несколько сотен. В тюремных профсоюзах ситуацию сравнили с «пороховой бочкой, готовой взорваться».

В попытках исправить ситуацию правительство начало постройку 1000 «камер быстрого размещения», пишет The Independent. Кроме того, в качестве дополнительных мер в одиночных камерах размещают сразу по несколько заключённых, а также ускоряют процесс заполнения новых тюремных зданий.

Однако согласно внутреннему анализу, количество заключённых через два года перевалит за 94 тыс. человек, пишет The Independent. На этом фоне происходит задержка со строительством новой тюрьмы, открытие которой намечали на начало 2023 года. Издание напоминает, что предыдущий рекорд по количеству заключённых был зафиксирован в 2012 году: тогда в тюрьмах сидело 87 тыс. человек.

«История показала, что переполнение тюрем может привести только к одному — проблемам. Мы просто держим наших заключённых, как на складах, мы не выполняем нашей функции по их реабилитации, которая сподвигла бы их на то, чтобы жить по закону», — приводит издание слова Мика Пимблетта, помощника генерального секретаря ассоциации тюремных надзирателей.

По мнению члена британского парламента Стива Рида, вина за сложившуюся ситуацию лежит на правительстве консерваторов. Аналитик Эндрю Нильсен отметил, что сразу несколько британских правительств подряд пытались бороться с преступностью, увеличивая численность заключённых, однако затем обнаружили, что такой курс лишь усугубляет ситуацию.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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