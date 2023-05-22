Скандалы: После Батьки

Кто возглавит Белоруссию, если здоровье Александра Лукашенко не позволит ему управлять страной?

Новостные сообщения дают повод тревожиться о состоянии здоровья белорусского президента: его заметное недомогание в ходе визита в Москву на День Победы, фотографии с катетером в правой руке и слова Константина Затулина, что Лукашенко «просто заболел». Редакция «Нашей Версии», безусловно, желает Лукашенко здоровья, но, согласитесь, есть повод для беспокойства.

А эксперты между тем добавляют интриги. «Если глава Белоруссии тяжело заболеет, он передаст свою власть человеку из своего окружения, который тесно связан с Россией, – уверяет политолог Сергей Марков. – В этом смысле можно сказать, что руководство Белоруссией перейдёт к Владимиру Путину, что сделает отношения Минска и Москвы крепкими как никогда».

Неужели и в самом деле есть повод для таких рассуждений? Как сказать. Поспешный отъезд из Москвы в День Победы (Лукашенко даже не остался на торжественный обед, а журналист из президентского пула Андрей Колесников* намекнул, что на Красной площади подле него дежурила реанимационная бригада врачей), его отсутствие на публике в День флага, герба и гимна Белоруссии 14 мая. А ещё заявление оппозиционерки Светланы Тихановской о «готовности к любой ситуации» в связи с состоянием здоровья главы республики. И многозначительная реплика Затулина «очень может быть, что он действительно работает с документами». Ну мы-то помним, что означала эта идиома – «работает с документами» – применительно к Борису Ельцину. И едва ли Затулин воспользовался ею случайно. Так что, согласитесь, повод поговорить о ближайшем будущем Белоруссии налицо.

Три плюс два

Всего возможных субститутов, то есть сменщиков Лукашенко, пятеро. Трое явных и двое, так скажем, теневых. Перечислим их в соответствии с политическим весом. Председатель Совета республики – верхней палаты парламента – Наталья Кочанова, государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, глава ЦИК Игорь Карпенко и замглавы президентской администрации Дмитрий Крутой. По закону в случае неспособности президента управлять государством до проведения досрочных выборов его функции переходят к Кочановой. Неформально же Лукашенко 9 мая подменял в Минске Хренин, он же и выступал на торжественной церемонии. При этом Вольфович считается «тенью президента» (а ещё в окружении Первого его за глаза именуют Берией). О Карпенко достаточно скажет лишь тот факт, что им заменили бессменную Лидию Ермошину, пользовавшуюся исключительным доверием Лукашенко и влиявшую на его окружение, пожалуй, как никто другой. А Крутой фактически оперирует регионами, взаимодействуя с местными элитами. Так что если уж и придётся менять Лукашенко, так кем-то из этой пятёрки. Присмотримся к каждому попристальнее.

Ещё три года назад сам Лукашенко охарактеризовал Кочанову как «готового президента». Отметив при этом, что конституция Белоруссии писана «не под женщину», а «общество не созрело, чтобы за женщину голосовать». Но речь как раз не о голосовании, речь о временной замене в ситуации форс-мажора. И тут у Кочановой очевидный приоритет. Во-первых, только она одна может стать законным главой государства, как ни крути. Во-вторых, за её плечами работа главой президентской администрации – она знает всех, кого надо, и её знают все. В-третьих, Кочанова, пожалуй, наиболее предпочтительный для Москвы кандидат. Можно, пожалуй, даже точнее сказать – кандидат согласованный. Пару лет назад у Лукашенко уже отмечались проблемы со здоровьем, и тогда именно Кочанову стали готовить в качестве «транзитной фигуры». В Минск по такому случаю даже прибыла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, и, как припоминает белорусский политолог Дмитрий Болкунец, «её встречала Кочанова, водила на всякие мероприятия, потом у них была личная встреча, а затем они встретились «на троих» – Лукашенко, Матвиенко и Кочанова.

«Кочанова, видимо, вызывает у Лукашенко наибольшее доверие, – отмечает Болкунец. – Ходят слухи, что сам Лукашенко может объявить досрочные президентские выборы. Болезнь или, если угодно, «болезнь» в кавычках – хороший, убедительный повод». Не случайно Кочанова, как выразился Болкунец, «всё время ходит рядом с Лукашенко, ездит с ним на встречи, совещания, хотя это не прерогатива главы верхней палаты парламента». Мало того, по выходным Кочанова регулярно бывает на тренировках хоккейной команды, за которую играет Лукашенко. Он сидит в спортивной форме, а она – рядом. «Это интересный момент, – подчёркивает Болкунец, – никого ещё Лукашенко так близко к себе не подпускал!»

Между прочим, именно Кочанову считает наиболее вероятной фигурой Светлана Тихановская, которую на Западе объявили «законным главой» Белоруссии. По мнению Тихановской, помешать Кочановой стать переходной фигурой реально могут лишь два силовика – Хренин и Вольфович. Но и сама Тихановская была бы не прочь воспользоваться «сменой вех», чтобы вернуться в Минск и попытаться устроить там переворот с целью прихода к власти.

Такие разные генерал-лейтенанты

В белорусском законодательстве, которое, кажется, достаточно «причесали» для предстоящего властного транзита, тем не менее остался один «крючок». Растолкуем: «в случае неспособности» президента управлять государством исполнять его обязанности предписывается главе верхней палаты парламента, то есть Кочановой. Но вот если окажется, что глава республики «утратил возможность исполнять свои обязанности» в силу неких «насильственных действий», например отравления, по закону в стране должен быть введён режим чрезвычайного положения. И тогда вся президентская власть до вне­очередных выборов переходит к госсекретарю Совета безопасности, возглавляет который генерал-лейтенант Вольфович, выпускник Московского высшего общевой­скового командного училища и академии Генштаба РФ. Не исключено, что лакуну в законодательстве оставили преднамеренно, пытаясь подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств, но, по сути, эта лакуна может породить изрядный околовластный раздрай. В случае чего, разбираться в нюансах «неспособности управлять» будет некогда.

Уроженец Казани Вольфович, как и Лукашенко, Александр Григорьевич – президентской свите, если что, не придётся отвыкать от имени-отчества, шутят в Минске. А если серь­ёзно, Вольфович – главный лоббист размещения на территории республики российских военных баз и ядерного оружия. В отличие от министра обороны Хренина, противившегося до последнего подобным переменам. Именно Вольфович уговаривал Лукашенко принять участие в спецоперации вместе с российской группировкой (а Хренин, по слухам, наоборот, отговаривал). Вообще все самые резкие и острые заявления в связи с внешнеполитической ситуацией делает именно Вольфович. Он же больше прочих колесит по республике, встречаясь с трудовыми коллективами и убеждая народ в правоте курса на обострение с Западом. Следует отметить, что у «военной косточки» Вольфович пользуется куда большей популярностью (и влиянием конечно же), нежели министр обороны Хренин. Считается, что именно Вольфович, а не Хренин, способствует формированию особого статуса офицерского корпуса. В этой связи отметим особые отношения, связывающие генерала Вольфовича с руководством (да и учащимися) Военной академии республики. Генерал Хренин ничем подобным похвастать не может.

Министр обороны Белоруссии тоже уроженец России, он из Пензенской области. Только академию оканчивал не в Москве, как Вольфович, а в Минске. В отличие от умело выбирающего выражения госсекретаря Совбеза Хренин по-солдатски рубит с плеча. «Тихановская призывает – не выполняйте преступные приказы! Эта женщина нас призывает к измене. Преступный он, не преступный – мы люди военные», – цитировал главу военного ведомства интернет-портал минобороны Белоруссии. Хренин считался вполне лояльным Москве до тех пор, пока там не узнали подробности телефонного разговора Хренина с его украинским коллегой Алексеем Резниковым от 22 февраля 2022 года (позже, в августе, об этой беседе напишут в Washington Post, и публикация не будет оспорена Минском). В разговоре Хренин «дал слово офицера», что с территории Белоруссии «нападения на Украину» не будет. Во всяком случае, планировавшееся выступление белорусской армии на Киев, Чернигов и Сумы в самом деле так и не состоялось. Приверженец «многовекторности» Лукашенко не случайно отрядил именно Хренина выступать 9 мая, пока сам находился на параде в Москве. Да, кстати. Хотя Хренин и оказался под санкциями Запада после событий в Минске 2020 года, следует отметить, что армия чудесным образом не участвовала в подавлении протестных выступлений оппозиции (с этим справилось МВД под руководством генерала Юрия Караева). Но парадокс: Караев в итоге покинул министерское кресло, а вот Хренин усидел! Судачат, что у самого Хренина якобы нет амбиций возглавить республику, однако за ним стоит часть элиты, причём прозападного толка, которая могла бы, воспользовавшись обстоятельствами, протолкнуть своего ставленника во власть. И тогда многое может пойти не по плану.

«Идеальные сменщики»

Под Новый, 2022 год Лукашенко (впервые за четверть века) сменил главу ЦИК. Неожиданно для всех и для самого назначенца в том числе кресло бессменной Ермошиной занял бывший глава Компартии республики Игорь Карпенко. Особого управленческого опыта у него нет (если не считать недолгого руководства министерством образования). Значительной группы поддержки – тем более. Но именно эти обстоятельства, по мнению экспертов, и определили выбор Лукашенко. Из всего ближнего круга Карпенко – наиболее «привязанная» к Лукашенко фигура. Безо всяких собственных отягчающих манёвр связей. Назначь такого преемником, и он будет полностью подконтролен. Что, судя по всему, Лукашенко и требуется, ведь его «болезнь» скорее условная. Так, повод для транзита власти. Зато никаких причин беспокоиться, пока Карпенко не оброс собственным влиятельным окружением. В Минске так и говорят – Карпенко для Лукашенко всё равно что Медведев для Путина в 2007 году. Идеальный кандидат на случай «внезапного ухода».

Есть, впрочем, ещё одна теневая фигура, способная заменить незаменимого Батьку – Дмитрий Крутой. В соответствии с 80-й статьёй отредактированной конституции возглавлять Белоруссию может только её уроженец (хотя так ли трудно при нужде изменить ее опять?).

По этой причине из пяти возможных сменщиков Лукашенко прописанной норме соответствуют всего двое – Кочанова и Крутой (Карпенко, как и генералы, уроженец России, он из Новокузнецка). Среди вероятных кандидатов на пост Крутой – самый молодой, ему 42 года.

В правительстве Сергея Румаса, заподозренного Лукашенко в нелояльности и отставленного накануне событий-2020, министр экономики Крутой тоже был самым молодым (назначен в возрасте 37 лет). Как известно, через полгода после отставки Румас неожиданно оказался в Лондоне, хотя доказательств его взаимодействия с оппозицией нигде не всплывало. Крутой же по итогам протестов-2020 оказался под санкциями Эстонии, Латвии и Литвы. В августе прошлого года Крутого назначили послом в Россию (и по совместительству белорусским полпредом в экономическом совете СНГ, который, к слову, курирует Сергей Глазьев). Памятуя о том, что в своё время о Румасе писали как о желательном, по мнению Кремля, сменщике Лукашенко – а именно Румас привёл Крутого в правительство чуть ли не за руку, – кадровая головоломка начинает мало-помалу складываться. Так неужели именно Крутой – наиболее желательная для Москвы фигура? Судя по тому, что помимо функций посла и полпреда одновременно Крутому пришлось исполнять обязанности спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства и участвовать в работе ОДКБ, вполне возможно. На сегодня сложилась небывалая ситуация, когда посол Белоруссии в Москве, оставаясь одновременно заместителем главы президентской администрации, по сути, руководит становлением экономической платформы Союзного государства и координирует деятельность ОДКБ. Ходят слухи, что вскоре Крутому предстоит возвращение в Минск (возможно, уже этим летом). Но в каком статусе? Согласитесь, тут есть интрига.

Алексей Дзермант, белорусский политолог (Минск)

– У нас есть иерархия государственных чинов. Это премьер-министр, это глава Совета республики. Думаю, что всё будет происходить согласно закону и конституции, если возникнет такая необходимость. Также есть Всебелорусское народное собрание, которое тоже может в определённый момент брать на себя функции управления государством. Так что это разрешимая ситуация.

Дмитрий Болкунец, белорусский политолог (Германия)

– Лукашенко своим появлением опроверг нехорошие слухи, но у народа появились вопросы о его дееспособности. Заторможенная реакция, перевязанная рука, тремор. Непривычно тихий голос. Возможно, проблемы с сердцем. Полагаю, преемника уже выбрали и согласовали, и это – Кочанова. Команда её пиар-технологов уже вовсю работает над образом «Мать-Белоруссия». Проблема возникнет в том случае, если всё случится внезапно. Могут возникнуть эмоции в обществе. А транзит должен проходить по опредёленным законам, а не в силу внезапных историй. Кстати, напомню, что Лукашенко в августе 2020 года после известных событий публично пообещал, что уйдёт из власти в течение максимум двух лет. Прошло уже три года. Но, полагаю, состояние здоровья будет подталкивать Лукашенко к уходу.

*Андрей Колесников внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Руслан Горевой

Оригинал материала: “Наша Версия”