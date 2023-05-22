Певица Билли Айлиш предлагает рецепт супа: вкусный и простой

Яркая звезда американской поп-сцены Билли Айлиш предпочитает

растительную, но при этом питательную пищу. В детстве она отказалась от мяса и

молока, выступая против жестокой эксплуатации животных. Звезда выглядит

роскошно, а ее рецепт вкусного и простого супа разлетается по миру, как горячие

пирожки.

Такие легкие и сытные супы — радость для желудка, а простой

и недорогой состав поможет сэкономить. Билли Айлиш считает это блюдо

объедением и не видит ничего зазорного в том, чтобы съесть больше одной порции

за раз. Итак, переходим к рецепту.

Нам понадобится:

Рисовая лапша (в супермаркетах часто лежит в отделе с

тайскими продуктами) — 1 небольшая упаковка,

Чистая вода — 2 стакана для бульона + отдельно для лапши,

количество указано на пачке,

Вегетарианские кубики для бульона — 2 штуки,

Зеленый лук — 50-70 граммов,

Соевый сыр тофу — половина упаковки,

Приправа из перца чили — по вкусу.

Приготовление не займет много времени, пошаговый рецепт супа

от Билли Айлиш упрощает задачу.

Шаг первый : варим рисовую лапшу в кипящей воде, пока она не

станет мягкой. Обычно на это требуется около 10 минут.

Шаг второй : берем другую кастрюлю и отдельно доводим до

кипения наши два стакана воды, растворяем в них бульонные кубики.

Шаг третий : прямо как Билли Айлиш нарезаем лук и добавляем в

кастрюлю, где были кубики. Туда же на глаз сыпем перец чили. Это бульон для

супа.

Шаг четвертый : погружаем в него готовую лапшу и нарезанный

кубиками тофу. По желанию, досыпаем еще немного перца чили.

Шаг пятый : хорошенько перемешиваем, доводим до готовности и накрываем

на стол.

Билли Айлиш уже набила руку, поэтому рецепт вкусного и

простого супа никогда ее не подводит. Певица настолько любит свою стряпню, что

активно рекомендует фанатам повторить за ней.