 

Певица Билли Айлиш предлагает рецепт супа: вкусный и простой

22.05.2023, 13:46, Новости дня
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Яркая звезда американской поп-сцены Билли Айлиш предпочитает
растительную, но при этом питательную пищу. В детстве она отказалась от мяса и
молока, выступая против жестокой эксплуатации животных. Звезда выглядит
роскошно, а ее рецепт вкусного и простого супа разлетается по миру, как горячие
пирожки.

Такие легкие и сытные супы — радость для желудка, а простой
и недорогой состав поможет сэкономить. Билли Айлиш считает это блюдо
объедением и не видит ничего зазорного в том, чтобы съесть больше одной порции
за раз. Итак, переходим к рецепту.

Нам понадобится:

Рисовая лапша (в супермаркетах часто лежит в отделе с
тайскими продуктами) — 1 небольшая упаковка,

Чистая вода — 2 стакана для бульона + отдельно для лапши,
количество указано на пачке,

Вегетарианские кубики для бульона — 2 штуки,

Зеленый лук — 50-70 граммов,

Соевый сыр тофу — половина упаковки,

Приправа из перца чили — по вкусу.

Приготовление не займет много времени, пошаговый рецепт супа
от Билли Айлиш упрощает задачу.

Шаг первый: варим рисовую лапшу в кипящей воде, пока она не
станет мягкой. Обычно на это требуется около 10 минут.

Шаг второй: берем другую кастрюлю и отдельно доводим до
кипения наши два стакана воды, растворяем в них бульонные кубики.

Шаг третий: прямо как Билли Айлиш нарезаем лук и добавляем в
кастрюлю, где были кубики. Туда же на глаз сыпем перец чили. Это бульон для
супа.

Шаг четвертый: погружаем в него готовую лапшу и нарезанный
кубиками тофу. По желанию, досыпаем еще немного перца чили.

Шаг пятый: хорошенько перемешиваем, доводим до готовности и накрываем
на стол.

Билли Айлиш уже набила руку, поэтому рецепт вкусного и
простого супа никогда ее не подводит. Певица настолько любит свою стряпню, что
активно рекомендует фанатам повторить за ней.


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