 

Гутерриш призвал преобразовать ООН в общество с ограниченной ответственностью

22.05.2023, 13:33, Разное
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На заседании Организации Объединённых Наций её руководитель Антониу Гутерриш предложил реформировать ООН путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

– В последние десятилетия на планете наблюдается рост количества и интенсивности вооружённых конфликтов. Благодаря ложно сформированным нарративам СМИ, общественность требует от ООН решать вопросы прекращения боевых действий, а также поиска жертв и виновников, но я полагаю, что стороны могут самостоятельно разрешить разногласия, так же как и в вопросах санкций, – заметил генеральный секретарь ООН.

По словам Гуттериша, когда организация официально станет ООО, это снизит градус напряжённости на её заседаниях и позволит ООН избежать юридических последствий.

– Я лично считают, что ООН должна быть обычным дискуссионным клубом, принимающим резолюции, что-то вроде Давосского экономического форума, но с дебатами на политические темы, – заключил он.

Однако даже после реформы организация намерена сохранить требование обязательной уплаты членских взносов.

– Считайте, что мы пришли на спектакль в хорошем театре, а бесплатным он быть не может априори, – подчеркнул Гуттериш.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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