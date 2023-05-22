Президент Индонезии Видодо пообещал построить больницу для Украины

ANTARA сообщила, что президент Индонезии Джоко Видодо пообещал построить больницу для Украины. На встрече также обсуждалась гуманитарная помощь.

Индонезия пообещала внести свой вклад в ремонт украинской больницы. “Правительство Индонезии продолжает работать со Всемирным банком, Министерством здравоохранения Украины и другими партнерами над разработкой этого плана”, – заявил Видодо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видодо подчеркнул необходимость продления зерновой сделки и выразил сожаление тем, кто пострадал от конфликта. Луис Инасио Лула да Силва, президент Бразилии, ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не присутствовал на встрече с ним во время саммита стран “Группы семи”.

Да Силва утверждает, что первоначально ему сообщили, что Зеленский опоздает на двустороннюю встречу и что в это время должен был прибыть президент Вьетнама. Позже украинский лидер также не появился.