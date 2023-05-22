 

Президент Индонезии Видодо пообещал построить больницу для Украины

22.05.2023, 13:10, Разное
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ANTARA сообщила, что президент Индонезии Джоко Видодо пообещал построить больницу для Украины. На встрече также обсуждалась гуманитарная помощь.

Индонезия пообещала внести свой вклад в ремонт украинской больницы. “Правительство Индонезии продолжает работать со Всемирным банком, Министерством здравоохранения Украины и другими партнерами над разработкой этого плана”, – заявил Видодо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видодо подчеркнул необходимость продления зерновой сделки и выразил сожаление тем, кто пострадал от конфликта. Луис Инасио Лула да Силва, президент Бразилии, ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не присутствовал на встрече с ним во время саммита стран “Группы семи”.

Да Силва утверждает, что первоначально ему сообщили, что Зеленский опоздает на двустороннюю встречу и что в это время должен был прибыть президент Вьетнама. Позже украинский лидер также не появился.


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