Мнение: О состоянии главкома Залужного… Жить будет?

Не о финансовом состоянии пойдёт речь, хотя злые языки утверждают, что вся нынешняя украинская верхушка неплохо так «нажилась»… Но злым языкам вообще свойственно утверждать многое и разное, независимо от того, как это согласуется с истиной. В любом случае, состояние здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного остаётся в топе Самых Важных Тем, а свежие данные… лишь нагоняют интриги.

Не так давно, на фоне сообщений об отказе Валерия Залужного от участия в заседании Военного комитета #НАТО появились первые сообщения о том, что с ним «не всё в порядке». Подозрения усугублялись ещё и тем, что главком ВСУ также решил не выходить на связь с участниками заседания по видеосвязи. По официальной версии, он принял такое решение из-за «напряженной оперативной ситуации» на полях сражений. Спустя несколько дней было опубликовано интервью с господином военачальником, но дата его записи — вопреки обыкновению — не уточнялась.

Это не могло не вызвать спекуляций о состоянии здоровья главкома. Тем более, что возникла информация о якобы имевших место «определённых мероприятиях» в его отношении. И по Сети не могла не пойти волна слухов и версий…

Которую попыталась развеять замминистра обороны Украины Анна Маляр. Со свойственной её честностью она заявила, что Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности. «Главком на месте. Делает свою работу»,— написала Анна Маляр в Telegram. Она заявила, что «информационную волну о якобы исчезновении» Валерия Залужного запустили россияне. Замминистра также поклялась, что совсем недавно лично общалась с главнокомандующим ВСУ. И в этом сообщении не хватало только фразы о «крепком рукопожатии».

С одной стороны, «исчезновение» главкома в период напряжённой подготовки ВСУ к запланированному на весну-лето-осень контрнаступу не должно вызывать особых вопросов. Штабная работа требует тишины и сосредоточенности. С другой стороны, самым лучшим ответом на все спекуляции было бы короткое, секунд на 30, появление военачальника в кадре. Вряд ли в самом напряжённом графике за без малого две недели невозможно было бы выкроить хотя бы небольшое окошко для съёмки, призванной дать отпор врагам и воодушевить своих. Но этого так и не было сделано.

А потому закономерно появились сообщения, что Валерий Залужный получил тяжёлое ранение при российском ракетном ударе по штабу. Об этом, в частности, рассказали в хакерской группе «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в ВСУ. «Информация о состоянии его здоровья… блокируется по указанию западных кураторов», — поведал анонимный источник из числа хакеров. Он также добавил, что Валерий Залужный перенёс несколько операций, которые не позволят ему дальше находиться на своём посту. И это всё пока не получило внятных опровержений от МОУ или Офиса президента.

Возможно, всё более заметное стремление украинских спикеров «игнорировать» тревожный новостной фон имеет своей целью вселить уверенность самим фактом умолчания. Мол, «всё идёт по плану, главком работает с документами и горе тем, кто в этом усомнится». Вместе с тем никаких слухов такая тактика не развеивает, а подозрения лишь усиливает. Мол, если главкома не показывают в ответ на растущие сомнения и спекуляции, значит, его состояние таково, что показать военачальника живым и невредимым даже ограниченному кругу доверенных журналистов не представляется возможным.

Что оставляет открытым вопрос…

Может, и впрямь с Валерием Заоужным что-то не то?

Но хоть жить будет?

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