 

В рамках дерусификации в Одессе демонтируют памятник Льву Толстому

22.05.2023, 12:35, Новости дня
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В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому. Как пишут «Вести», монумент, находящийся на площади, также названной в честь писателя, с 1968 года, планируют перенести в «специально обустроенное музейное пространство» под открытым небом.


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В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому и перенесут его в «специально обустроенное музейное пространство» под открытым небом. Как пишут «Вести», об этом сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции городского совета Иван Липтуга.

Монумент стоял на площади, также названной в честь писателя, с 1968 года.

Как отмечает издание, демонтаж и перенос памятников на другое место может быть осуществлён только после решения историко-топонимической комиссии и в соответствии с законами Украины «Об охране культурного наследия» и «О местном самоуправлении».

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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