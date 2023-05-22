Скандалы: Фирма-однодневка с украинскими корнями

В деле о взрывах на «Северных потоках» появились новые данные

По крайней мере двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», пишет газета Süddeutsche Zeitung. По результатам расследования удалось выяснить, что германские следователи еще несколько месяцев назад наткнулись на польское турагентство Feeria Lwowa, которое принадлежит двум украинкам. Именно эта компания арендовала яхту «Андромеда», которую СМИ связывали с подрывом газопроводов.

Новые подробности в деле «Северных потоков» — в материале «Газеты.Ru».

Газета Süddeutsche Zeitung и другие немецкие и европейские СМИ провели совместное расследование по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Журналистам удалось выяснить, что судно «Андромеда», которое (предположительно) было задействовано в подрыве газопроводов, брала в аренду польская туристическая компания Feeria Lwowa.

По данным польского торгового реестра, организация зарегистрирована в Варшаве на улице Юляна Смуликовского. «Под адресом указано не более чем крошечное помещение на втором этаже – три компьютера, два письменных стола, кое-какие документы. Адресом уже давно интересуются и немецкие следователи», — отмечается в статье.

«Многое говорит в пользу того, что Feeria Lwowa — всего лишь фиктивная компания. Нет сотрудников, нет собственных офисов, нет веб-сайта, с кем можно связаться лично: звучит подозрительно. Feeria Lwowa основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины»,

— говорится в публикации.

Согласно реестру, компания была ликвидирована 15 мая 2023 года.

Отмечается, что журналисты, придя по адресу, застали там одну молодую женщину, которая подтвердила, что в офисе действительно числится Feeria Lwowa. Однако она не смогла назвать номера телефонов собственников компании и сказала, что общается с ними только по электронной почте.

Согласно реестру, сейчас фирма принадлежит 32-летней гражданке Украины из Керчи. «В документах польской компании фигурирует ее украинский паспорт, но с тех пор она, по-видимому, сменила имя и теперь также имеет российское гражданство. «В телефонном разговоре она заявила, что ничего не знает о Feeria Lwowa», — отмечается в статье.

По данным сервиса по проверке контрагентов b2bhint.com, в руководстве Feeria Lwowa фигурируют три имени: Диана Борсеитова, Наталья Ашихмина и Олег Любчук. Предположительно, Диана Борсеитова проживает в Керчи и сменила фамилию на Кукуленко.

В материале также указывается, что с сентября 2021 года президентом и акционером компании стала другая украинка — ей 55 лет. Она, по данным реестра, является контактным лицом по обслуживанию офиса Feeria Lwowa. «По телефону она подтвердила, что является президентом компании. На дополнительные вопросы по электронной почте она не ответила», — говорится в статье.

Журналисты выяснили, что женщина возглавляет несколько компаний в Польше и на Украине. Одна из таких организаций зарегистрирована в Кракове — но там о ней не слышали. Отмечается, что германские правоохранители считают, что эта женщина «стала лицом нескольких фирм-однодневок, чтобы настоящие владельцы оставались в тени».

Feeria Lwowa и все организации, связанные с этой гражданкой Украины, зарегистрированы на адреса «однодневок». «Такие компании всегда были популярным инструментом разведывательных служб, например, для маскировки и финансирования тайных операций», — отмечается в статье.

Второй след на Украину

Кроме того, пишет Süddeutsche Zeitung, германские следователи разрабатывают версию с одним из членов команды «Андромеды». По версии следствия, владелец яхты выдал по крайней мере части группы поддельные румынские и болгарские паспорта, один из которых на имя Стефан Марку. Выяснилось, что в Румынии действительно есть мужчина с этим именем, указанные в документах адрес и дата рождения соответствуют заявленным. Однако настоящий Стефан Марку во время взрывов на газопроводах находился в Румынии:

«Согласно расследованию, человеком, который представился арендодателям «Андромеды» как Стефан Марку, мог быть 26-летний украинец. Молодой человек также находится под прицелом немецких органов безопасности, хотя его личность еще не полностью установлена. Его имя известно команде репортеров, но по соображениям безопасности он остается неназванным. Он родом из города к юго-востоку от Киева и, по всей видимости, является военнослужащим ВСУ».

Также Süddeutsche Zeitung идентифицировали еще одного причастного ко взрывам: это человек из Одессы, который «известен в следственных кругах», однако не принимался активного участия в диверсии и играл скорее второстепенную роль.

Что известно о взрывах на «СП»

Теракт на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года. В результате взрывов недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море были повреждены три из четырех ниток двух трубопроводов. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Дании, Швеции и Германии. При этом Копенгаген официально отказал Москве в доступе к расследованию. По результатам расследования взрывы были признаны диверсией. Исполнители и заказчики взрывов названы пока не были.

В феврале американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что за подрывом газопроводов стоят спецслужбы США, приказ исходил лично от президента Джо Байдена. Херш заявил, что бомбы были заложены летом 2022 года под прикрытием учений НАТО Baltops.

В марте этого года в западных СМИ разошлась версия взрывов на «Северных потоках», в которой вина возлагалась на некую «проукраинскую группировку», не имеющую отношения ни к спецслужбам США, ни к официальному Киеву. В России эту теорию назвали нелепой.

Михаил Родионов

Оригинал материала: “Газета.ру”