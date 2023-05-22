 

Кристина Орбакайте выложила в Сеть редкие семейные фото

22.05.2023, 12:30, Новости дня
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В телеграм-канале знаменитая певица решила оригинально поздравить любимых сыновей с праздниками. Звезда выложила фото своих кровиночек с подписью: “Мои майские именинники”.

На одном снимке наследники Кристины Орбакайте еще совсем маленькие. Старший – рыжеволосый Никита, младший – белокурый Дени. Мальчики сидят обнявшись и смотрят прямо в камеру. А на другом кадре они уже совсем взрослые мужчины.

Подписчики остались в восторге от такой публикации певицы. Кристина Орбакайте получила от них много красочных одобрительных смайликов.

Напомним, что знаменитость в 1986—1997 годах жила в фактическом браке с Владимиром Пресняковым-младшим. В этот период и родился Никита Пресняков, который пошел по стопам родителей, стал музыкантом и актером.

Совсем недавно его звездное семейство оказалось в эпицентре громкого скандала, связанного с действиями признанного иноагентом родственника. В результате Никита Пресняков покинул Россию и пересек границу с Эстонией пешком. В это время его молодая супруга Алена Краснова оставалась в Москве и ждала документы. Как только все было готово, она воссоединилась с мужем за границей.

Между тем старший сын Кристины Орбакайте взял псевдоним Nick Pres и начал работать в США в сфере клипмейкинга. Семейный скандал и переезд в США стали для Никиты и его жены новым этапом в жизни. Какие перемены ждут эту знаменитую пару в будущем, остается загадкой. Однако факт переезда в другую страну и уже говорит о том, что жизнь Никиты Преснякова и его супруги Алены Красновой продолжает наполняться новыми приключениями и неожиданными поворотами.

На фоне этого слухи не утихают и вокруг младшего сына Кристины Орбакайте, которого она родила от бизнесмена Руслана Байсарова. Слухи о том, что наследник певицы Дени готовится к эмиграции, появились еще минувшей осенью. В итоге он сообщил в личном блоге, что находится в России. После этого Дени перестал делиться подробностями своей жизни, что только усилило интерес к его возможному переезду, пока Кристина Орбакайте летает по разным странам.


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