Как сочетать платья с кроссовками: подборка стильных образов для любой погоды

Платье с кроссовкам — беспроигрышное сочетание, позволяющее создать образ в стиле кэжуал. С одной стороны, образ получается нарядным, а с другой — повседневным. Рассматриваем идеи комбинаций платья с кроссовками и вдохновляемся эффектными аутфитами.

Белые кроссовки с любой одеждой

Белые кеды или кроссовки — это универсальная вещь. Преимущество заключается в том, что спортивную обувь такого цвета можно сочетать с одеждой любого оттенка. При этом вещи могут как однотонными, так и с принтом.

Например, симпатично смотрится клетчатое платье миди или макси с белыми кедами.

Если вы носите короткое платье, то также можете сочетать его с белыми кедами или кроссовками. Дополните образ белоснежными носочками. Если нужно придать луку нотку формальности и строгости, используйте розовый блейзер оверсайз.

Для создания лука богатой женщины, настоящей светской львицы, используйте и обувь, и одежду белого цвета. Например, изысканный образ получается, если сочетать платье-рубашку, миниатюрный клатч и аккуратные кеды.

Черно-белые аксессуары

Черно-белые массивные кроссовки сами по себе выглядят достаточно строго и несколько брутально. Чтобы смягчить образ, используйте разноцветное платье миди.

Пусть, помимо черного цвета, в нем будут и другие оттенки, более яркие. Например, голубой, белый, желтый и т. д. Сочетайте черно-белые кроссовки и с черно-белой сумочкой, чтобы завершить образ.

Классические кеды и прозрачное платье

Восхитительные образы получаются при сочетании очень трендовых и классических вещей. Например, вы можете включить в лук классической расцветки и дизайна кеды и добавить модную вещь в виде прозрачного платья. Правильным решением будет надеть под низ белое платье-рубашку из непрозрачной ткани.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Кроссовки и гетры или гольфы

Сочетание спортивной обуви и высоких носков с платьем — это то, что сегодня в моде. Лучше всего использовать данный тренд молодым девушкам, чтобы добавить в образ нотку стиля преппи. Для создания экстравагантного лука рассмотрите платья с асимметричным подолом.

Брутальные кроссовки в деловом образе

Черные высокие кроссовки на массивной подошве на первый взгляд выглядят, словно армейские ботинки в мужском стиле. Зато такая обувь подчеркнет вашу хрупкость и женственность. Вы вполне можете включить ее в офисно-деловой лук, сочетая с коротким трикотажным платьем под горло и с удлиненным блейзером оверсайз.

Смешение разных стилей

Вы можете создать самобытный образ, сочетая классическую одежду и обувь, но только в разных стилях. Например, оригинально смотрится строгое формальное платье сдержанного оттенка прямого кроя вместе с классическими кедами на резиновой подошве. Завершите образ миниатюрной сумочкой-«почтальонкой», а также большими солнцезащитными очками в ретро-стиле.

Кроссовки с асимметричным платьем

Рассмотрите платья с разрезами и асимметричным кроем, ведь они будут в моде весь предстоящий летний сезон. Подобные изделия миди длины хорошо сочетаются с классическими спортивными кроссовками. Дополните лук стильными аксессуарами в виде яркой сумочки и галстука.