Седые волосы становятся тусклыми, но вы не хотите их красить? 4 совета, чтобы они сияли как серебро

Многие женщины, заметив у себя первые седые волосы, стремятся спрятать или отрезать их. Либо используют краски, чтобы вернуть прядями первозданный цвет. С годами седых волос становится все больше. Некоторые женщины не хотят красить их. Но дело в том, что седые пряди часто становятся тусклыми. Как ухаживать за волосами, чтобы они сияли как серебро?

Почему седые пряди теряют здоровый вид

Одной из причин является повреждение ультрафиолетовыми лучами. В седых волосах нет меланина. Поэтому они более чувствительны к солнцу. Седые пряди становятся желтоватыми из-за диеты с низким содержанием кальция и протеинов.

С возрастом сальные железы становятся менее активными. Поэтому седые волосы выглядят сухим. И нередко становятся вьющимися.

На самом деле даже седые пряди могут выглядеть красивыми и ухоженными.

Для этого им необходимо внимание и забота. Нужно тщательно выбирать шампуни и кондиционеры. А при укладке не ставить приборы на слишком высокую температуру, чтобы пряди не пересыхали. Как ухаживать за седыми волосами, чтобы они были шелковистыми и блестящими? Вот несколько советов.

Использовать мягкий шампунь

Для седых волос рекомендуются средства без SLS. Шампуни, содержащие лаурилсульфат натрия, эффективны для глубокого очищения волос. Но для окрашенных, вьющихся и сухих прядей они не слишком полезны.

Использовать хороший кондиционер

Это средство наносят на поверхность волос после применения шампуня. И оставляют кондиционер на пять-семь минут. Вещества, содержащиеся в средстве, должно впитаться в волосы и покрыть их защитным слоем. Для ухода за седыми локонами можно использовать несмываемый кондиционер, чтобы они не выглядели сухими и вьющимися.

Увлажняющая маска – тоже отличный продукт, который творит чудеса.

Избегать воздействия высоких температур

Женщинам с седыми волосами лучше по возможности отказаться от применения щипцов для завивки или выпрямления прядей или фенов для сушки и укладки. Такие приборы повреждают локоны, делают их сухими, тусклыми и тонкими из-за воздействия высоких температур.

Попробовать добавки

Некоторые препараты, заболевания а также строгие диеты могут спровоцировать тусклость, выпадение и сухость волос.

Чтобы улучшить состояние и внешний вид локонов, следует включить в рацион продукты и добавки, содержащие железо, цинк, витамин В12. Однако следует учесть, что БАДы применяются только после консультации со специалистом. Чтобы избежать побочных эффектов, при использовании препаратов надо четко соблюдать рекомендации врача.

Седые волосы могут выглядеть красивыми и блестящими. Чтобы сохранить их привлекательность, надо придерживаться этих простых советов.