Доктор Андреева: Этих витаминов не хватает, если есть язвы во рту

Может образоваться пять или более крупных язв. Отсутствие гигиены полости рта и потенциальные стоматологические проблемы обычно являются причиной заболеваний полости рта.

Нерегулярная чистка зубов щеткой или зубной нитью, а также отсутствие регулярных осмотров могут привести к заболеванию десен и кариесу. Некоторые проблемы с полостью рта могут быть вызваны чем-то, казалось бы, не связанным с этим. Некоторые виды язв в полости рта могут быть признаком недостатка витаминов.

Эти язвы обычно имеют круглую или овальную форму и могут достигать в диаметре одного сантиметра. Они медленно заживают. Эти язвы обычно овальной или круглой формы, с красными участками вокруг них. “Основание язв может быть желтым или серым”, – говорит Ирина Андреева, врач-интернист.

Рецидивирующий афтозный стоматит – это состояние, которое возникает, когда у человека повторяются эпизоды афтозной язвы любого типа. Большие афтозные поражения могут быть признаком “сниженного” уровня витаминов и минералов, витамин B12, цинк, витамин В9 – фолиевая кислота, железо.