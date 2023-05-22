 

Невропатолог Алехин: Рассчитайте свой риск деменции на основе образа жизни

22.05.2023, 11:15, Разное
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Александра Алехина, невролог, говорит: “Люди, имеющие высокий риск развития заболеваний головного мозга, могут изменить свой образ жизни и поведение, чтобы снизить этот риск”.

Факторы риска деменции

Возраст и генетика – два самых важных фактора риска, которые могут привести к деменции. Существует ряд способов снизить вероятность развития этого поражающего разум заболевания. Существуют убедительные доказательства того, что здоровый образ жизни может снизить риск развития деменции с возрастом.

Вести здоровый образ жизни можно следующим образом: здоровое и сбалансированное питание имеет большое значение.
Контроль веса: регулярно заниматься физическими упражнениями.
Употреблять алкоголь в пределах рекомендуемой нормы.
Отказ от курения.
Следите за своим кровяным давлением.

Дополнительные факторы риска деменции, которые, согласно исследованиям, стоит уменьшить, включают: потеря слуха, нелеченая депрессия, социальная изоляция или одиночество, большая часть дня проводится в сидячем положении.


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