Министерство финансов предложило сократить на 17% предполагаемые расходы на материнский капитал в 2024-2026 годах

В 2024-2026 годах Министерство финансов предложило сократить предполагаемый федеральный трансферт, который необходим Социальному фонду для оплаты выплаты материнского капитала. Общее сокращение трансферта оценивается в 356 миллиардов рублей или 17 процентов по сравнению с действующим законом о бюджете на 2024-2025 годы и бюджетным прогнозом 2026 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительные прогнозы Минфина на трехлетний период.

В документе Минфина указано, что произойдет сокращение ассигнований на финансирование. В 2024 году их количество составит 516,3 рубля (снижение на 109,7 рубля). В 2025 году количество денег составит 561,5 млрд. рублей (-132,7 млрд. рублей). В 2026 году сумма может достигнуть 608,3 млрд. руб. (-113,7 млрд. руб. по сравнению с бюджетной оценкой).Объем средств, выделяемых на программу материнского капитала на 2024-2026 годы, уточненный Минтрудом, в настоящее время обсуждается. Проект бюджета определит окончательную оценку расходов. Также было заявлено, что министерство будет удовлетворять все поступающие от граждан заявки на распоряжение средствами материнского капитала.

Согласно материалам Минфина, также было предложено, что в 2024 году объем средств, направляемых на выплату ежемесячных пособий при рождении ребенка и на воспитание детей, будет сокращен до 1,17 трлн руб. (-7,7 миллиарда рублей или 0,06%) В ближайшие годы ведомство планирует увеличить расходы на эти пособия на 19,3 миллиарда рублей до 1,3 триллиона в 2025 году и на 18,8 миллиарда до 1,46 миллиарда в 2026 году.

В РФ индексация материнского капитала была введена с 1 февраля. Таким образом, размер материнского капитала составил 586,9 тысячи рублей на первого ребенка и 775,6 – на второго. Индексация была рассчитана с учетом уровня инфляции в 11,9%.В 2023 году на выплату материнского капитала из федерального бюджета выделено 551,3 млрд рублей. По итогам 2022 года фактические расходы на выплату материнского капитала снизились на 14% по сравнению с прогнозами (около 440 млрд руб.). В прошлом году на эти цели было потрачено 381 872,53 млн руб. или 86,1% от прогнозируемых расходов. Количество домохозяйств, которые получат материнский капитал в 2022 году, сократилось на 141,52 тыс. (-13,4%).О том, сколько и на каких условиях будет выплачиваться материнский капитал в 2023 году, читайте в материале “Ъ”.