 

На Красной площади появился экран с отсчётом времени до дефолта США

22.05.2023, 11:53, Разное
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На Красной площади 21 мая был торжественно открыто 30-метровое электронное табло, на котором отображается точное время грядущего отказа США платить по своим долговым обязательствам.

С инициативой установить экран выступил Центральный банк России.

– Это лучшее напоминание гражданам, что нужно немедленно избавляться от долларов. Через 10 дней Вашингтон объявит дефолт и доллар будет стоить дешевле бумаги, на которой он напечатан, – рассказал журналистам зампред ЦБ Павел Голубев.

В день объявления дефолта США в Москве состоится митинг-концерт, в котором примут участие ведущие отечественные вокально-инструментальные ансамбли.

– Мы призываем всех москвичей и гостей столицы 1 июня принять участие в торжествах, посвящённых краху американской экономики. Для каждого россиянина это праздник и великий день, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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