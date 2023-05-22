На Красной площади появился экран с отсчётом времени до дефолта США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На Красной площади 21 мая был торжественно открыто 30-метровое электронное табло, на котором отображается точное время грядущего отказа США платить по своим долговым обязательствам.
С инициативой установить экран выступил Центральный банк России.
– Это лучшее напоминание гражданам, что нужно немедленно избавляться от долларов. Через 10 дней Вашингтон объявит дефолт и доллар будет стоить дешевле бумаги, на которой он напечатан, – рассказал журналистам зампред ЦБ Павел Голубев.
В день объявления дефолта США в Москве состоится митинг-концерт, в котором примут участие ведущие отечественные вокально-инструментальные ансамбли.
– Мы призываем всех москвичей и гостей столицы 1 июня принять участие в торжествах, посвящённых краху американской экономики. Для каждого россиянина это праздник и великий день, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет