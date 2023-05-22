 

Смерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая

22.05.2023, 11:13, Разное
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20 мая Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Гаванский университет в рамках рабочего визита в Республику Куба, приуроченного к 20-у заседанию Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопровождал его, в числе прочих, и заместитель Министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

Гости посетили учебные аудитории кафедры Института А.С.Пушкина факультета иностранных языков Гаванского университета. Там вице-премьер поручил Минобразованию в лице мужа Дианы Гурцкая организовать обмен студентов между Россией и Кубой. Кроме того, институту были переданы методические материалы – книги, учебники, рабочие тетради, расходные материалы к оргтехнике.

Во время протокольного собрания на площадке Гаванского университета сторонами было подписано соглашение об открытии Российско-Кубинской лаборатории перспективных компьютерных технологий, подписан меморандум о создании Центра открытого образования и целый ряд других документов. Там же, на лестнице, и было сделано групповое фото, которое, появилось на странице Министерства науки и высшего образования России. Кадр, как оказалось, станет последним прижизненным снимком Петра Кученерко. Смерть уже стояла за его спиной – жить оставалось всего несколко часов.

Вскоре после протокольных мероприятий Петр Кучеренко в составе делегации вылетел из Гаваны в Москву, но когда борт находился уже над Россией, почувствовал сильное недомогание. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. В итоге самолет с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.

Похоронят его 24 мая на Троекуровском кладбище Москвы.


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