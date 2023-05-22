 

Косы отлично смотрятся и на коротких волосах: идеи причесок

22.05.2023, 10:55, Разное
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Кто сказал, что для создания косичек нужны исключительно длинные волосы? Такая прическа легка для воспроизведения и на коротких волосах. Кроме того, есть множество интересных вариантов укладок с косами для создания самобытного лука. Вдохновляемся эффектными идеями.

Много косичек

Симпатично смотрятся на коротких волосах афрокосички. Можно воссоздать эстетику девяностых, используя в качестве декора разноцветные бусины. Их можно разместить на кончиках волос.

Можно сплести несколько косичек, чтобы создать укладку в виде ирокеза. Правильное решение — заплести самую большую и толстую косичку на макушке, а более тонкие — в височных зонах.

Стильно и необычно смотрятся афрокосички, сплетенные по всей голове в виде причудливых узоров. Здесь тоже можно доавить декора в виде крупных пластмассовых бусин. Такая прическа симпатично смотрится на маленьких девочках.

Стильные прически

При наличии очень коротких волос можно сплести косичку, прилегающую к голове, в одной височной зоне. В то же время с другой стороны оставить волосы распущенными.

Тогда получится симпатичная асимметричная укладка на боковой пробор. Подобная укладка подойдет как молодым девушкам, так и зрелым женщинам, желающим подкорректировать овал лица.

Симпатично смотрится косичка словно в виде диадемы на голове. Для создания такой прически сплетите по одной косичке в височных зонах, а затем заведите кончики назад и соедините между собой заколкой.

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Можно создать симпатичную «шапочку» в виде нескольких косичек на макушке. Такая прическа эффектно дополнит нарядный образ, предназначенный для посещения того или иного торжественного мероприятия.

Можно сделать такую же прическу, но только не с несколькими, а с одной или максимум двумя косичками.

Если не умеете плести косы, тогда можете скрутить по прядку в височных зонах в жгуты, завести назад на затылок и зафиксировать кончики между собой.


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