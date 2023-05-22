Zа Vойну: Пробивщики из МВД



Пробивщики из МВД

Подробности о деле «пробивщиков» из ЦАО.

По данным собеседника, в ходе расследования было установлено, что группа оперативников из центральных ОМВД, в которую входил офицер связи, помимо торговли данными из баз МВД, наладили продажу ведомственных планшетов с доступом к ресурсам ведомства. Стоимость аппаратов, по разным данным, варьировалась от 1,7 до 2,5 миллионов рублей.

Следователи предполагают, что ориентировочно за год всего было продано более 20 планшетов.

Установлено, что при помощи одного из таких компьютеров осуществлялась слежка за авто Александра Дугина и его дочери Дарьи, перед тем, как машину взорвали.

Таким образом, доход каждого члена преступной группы в месяц составлял более миллиона рублей.

По информации источника, полицейские «пробивщики» поставили своё дело на такие рельсы, что дабы справиться со спросом, они наняли гражданского человека, который исполнял «заказы», поступавшие в их «магазин».

Сотрудники МВД под разными предлогами приводили наемного человека с улицы в отдел, где давали ему доступ к служебному компьютеру, чтобы он искал в базах данные и формировал досье.

Сейчас идет массовая проверка среди личного состава на немотивированный доступ к данным граждан.

https://vk.com/feed?w=wall414146426_195991 – цинк

Не является таким уж большим секретом, что существенная часть слитых государственных баз данных, сливается коррумпированными работниками государственных структур. Это одна из наиболее острых проблем любой цифровизации больших массивов данных на государственном уровне с элементами ограничения доступа.

—