“Диагноз поставили сразу” – экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям

Ирина Дубцова в последнее время заметно поправилась, на что сразу обратили внимание фанаты и журналисты. Певица призналась, что действительно прибавила в весе, и это ее сильно расстраивает. Еще год назад она была заметно стройнее, а два года назад и вовсе имела идеальный для себя вес.

Оказывается, лишний вес у Ирины Дубцовой образовался не на пустом месте. В сентябре прошлого года ее забрали на скорой в больницу с высоченной температурой и диагностировали болезнь. Это случилось сразу после съемок шоу “Ты Супер”, где Дубцова сидела в жюри. Однако в тот раз она ни слова не сказала поклонникам о своем состоянии. В больнице Дубцовой сразу поставили страшный диагноз и назначили лечение серьезными гормональными препаратами.

“Я не могла даже голову поднять с подушки. Я не сказала об этом ни слова в своих соцсетях, не выложила фоточки из больничной палаты, потому что не привыкла такими личными вещами делиться, да и просто не было сил… В больнице мне сразу поставили диагноз – острое воспаление, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, о котором я и не подозревала несколько лет: худела, поправлялась, страдала бессонницей, повышением давления, паническими атаками и т. д., и… “посадили” на курс Преднизолона (гормоны) на несколько месяцев!” – рассказала Ирина Дубцова.

Певица смогла уйти в ремиссию, но лишний вес оказался побочным явлением от лечения, о чем ее предупреждали врачи. Теперь в плане у Ирины Дубцовой похудение, и она уверена, что справится, несмотря на все злые языки.