 

Пугачеву заподозрили в причастности к ажиотажу среди иноагентов

22.05.2023, 9:52, Новости дня
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Недавно Алла Пугачева прилетала в Россию на похороны своего давнего друга Валентина Юдашкина, а заодно, как решили многие эксперты, разобраться с накопившимися статусными проблемами. На похоронах Юдашкина все заметили, как Дмитрий Песков дружелюбно и не без почтения целует Алле Пугачевой руку, что многие расценили тут же как прощение беглянки.

После отъезда Пугачевой за границу в Сети поползли слухи о том, что в Москве она получила якобы инструкции к дальнейшим действиям или полный отказ в возвращении на родину. Так или иначе, после визита Пугачевой в российские суды стали поступать иски от иноагентов к Минюсту с просьбой снять с них этот статус.

Поклонники тут же вспомнили, как многие уверяли при получении статуса иноагента, что для них это ничего не значит и совсем якобы не расстраивает. Оказалось, все-таки расстраивает и даже мешает жить.

Теперь иноагенты со всех уголков мира пытаются отсудить право на возвращение в Россию и право возобновить свои госконтракты, пишет “Царьград”.

Боец батальона БАРС-23 “Орел” Союза добровольцев Донбасса уверен, что разрешать таким предателям возвращаться в Россию не стоит. “Мое личное мнение – им делать нечего в России абсолютно. Это трусы для меня”, – заключил он.


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