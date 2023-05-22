 

На сужение линий дорожной разметки выделят 12 млрд рублей

22.05.2023, 9:33, Разное
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Институт дорожной инфраструктуры при министерстве транспорта РФ выпустил новые рекомендации по нанесению дорожной разметки.

В документе указано, что уменьшение ширины разметки всего на 7% не повлияет на её эффективность, при этом заметно снизит затраты на её нанесение на асфальт.

По данным Института, ежедневно на российские дороги наносят около 2 тысяч м² линий, причем 1,3 тысячи м² приходится на Москву и область. Уменьшение их ширины позволит ежегодно экономить на специальных светоотражающих составах 5 млрд рублей, не снижая при этом видимость линий водителями.

Из-за изменения требований кампания по замене существующей разметки запланирована на 2024-2026 года и будет стоить федеральному бюджету 12 млрд. рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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