В Steam вышла игра с участием Atomic Heart всего за 36 рублей

Atomic Survivors – это клон игры Vampire Survivors. Персонажи – герои Atomic Heart Heroes.

Разработчиком и издателем данного проекта является компания SMT Ent. Игра представляет собой арена-шутер, сочетающий минималистичный геймплей с элементами упрощенной ролевой игры. Вам предстоит сражаться с роботами. В описании проекта говорится, что вы можете собирать полимер, уничтожая андроидов, и использовать его для покупки улучшений. В обучающих видео Atomic Heart главным героем является пионер. Ему предстоит отбиваться от полчищ роботов “Вовчики”.

Atomic Survivors – игра, которая разделила мнения среди геймеров. Одни хвалят ее за “затягивающий характер”, другие критикуют за отсутствие навыков и прогресса. В настоящее время игра стоит 36 рублей со скидкой.