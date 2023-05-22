 

В Steam вышла игра с участием Atomic Heart всего за 36 рублей

22.05.2023, 9:16, Разное
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Atomic Survivors – это клон игры Vampire Survivors. Персонажи – герои Atomic Heart Heroes.

Разработчиком и издателем данного проекта является компания SMT Ent. Игра представляет собой арена-шутер, сочетающий минималистичный геймплей с элементами упрощенной ролевой игры. Вам предстоит сражаться с роботами. В описании проекта говорится, что вы можете собирать полимер, уничтожая андроидов, и использовать его для покупки улучшений. В обучающих видео Atomic Heart главным героем является пионер. Ему предстоит отбиваться от полчищ роботов “Вовчики”.

Atomic Survivors – игра, которая разделила мнения среди геймеров. Одни хвалят ее за “затягивающий характер”, другие критикуют за отсутствие навыков и прогресса. В настоящее время игра стоит 36 рублей со скидкой.


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