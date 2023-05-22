 

Министерство энергетики Турции рассчитывает запустить газовый хаб через год

22.05.2023, 9:16, Разное
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Фатих Домез, министр энергетики Турции, заявил, что хаб начнет работать максимум через год. Он сказал, что проект имеет особое значение для стран Южной Европы, которые “не спрашивают, работает он или нет”, но “интересуются, когда хаб начнет работать”.

Центр торговли газом начнет работать в течение одного года. Его функционирование позволит Турции продавать газ в больших объемах европейским странам и диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Ранее министр заявил, что Турция может поставлять в Европу около 40 миллиардов кубометров газа. Это больше, чем получение около 100 миллиардов кубометров из-за рубежа. Анкара ведет переговоры с 15 странами, среди которых Азербайджан и Иран, а также государства Персидского залива.

Владимир Путин, президент России, инициировал создание хаба в октябре 2022 года на фоне антироссийских санкций, введенных западными странами. По его словам, объемы, теряемые при транзите через “Северные потоки”, могут быть перенаправлены в Черноморский регион. Создание хабов было начато в январе Турцией. В статье “Отгашники” в “Коммерсанте” рассказывается о том, что произошло с экспортом российского газа в ЕС после года войны.


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