Президиум Ассамблеи государств-участников Римского статута глубоко обеспокоен действиями России в отношении МУС

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского статута глубоко обеспокоен сообщениями о мерах, принятых властями Российской Федерации против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), поддерживаемого ООН.

По сообщениям СМИ, Следственный комитет Российской Федерации сегодня предъявил заочные обвинения прокурору и судье МУС Кариму Ахмаду Хану и Розарио Сальваторе Айтале, выдавшим ордер на арест президента РФ Владимира Путина. На основании постановления следователя прокурор и судья МУС объявлены в розыск.

В ответ Президиум Ассамблеи выступил с заявлением, в котором выражает сожаление по поводу этих «актов запугивания и недопустимых попыток ослабить полномочия МУС по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тягчайших международных преступлений».

В соответствии с заявлением, Президиум Ассамблеи твердо стоит на стороне МУС, его избранных должностных лиц и его персонала. «Сохранение авторитета Суда, в том числе его судебной и прокурорской независимости, имеет основополагающее значение для успешного выполнения его мандата. Мы вновь заявляем о нашем полном доверии к МУС как к независимому и беспристрастному суду», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, 17 марта 2023 года Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации в Украине: Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. 20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.

– Г-н Владимир Владимирович Путин, 7 октября 1952 года рождения, Президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за совершение военного преступления в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконной передачи населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, – говорится в заявлении суда. – Есть достаточные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления […] и за то, что он не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение.

– Мы призываем государства-участники Римского статута и все заинтересованные стороны подтвердить свою приверженность защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению авторитета Суда, не поддаваясь никаким угрозам в адрес Суда, его должностных лиц и персонала, а также тех, кто с ним сотрудничает, – говорится в последнем заявлении.

Международный уголовный суд является независимым постоянно действующим судебным органом. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным 17 июля 1998 года на конференции в столице Италии. Его компетенция распространяется на все наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года – даты вступления Римского статута в силу. Юрисдикция суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности, военными преступлениями и преступлениями агрессии.