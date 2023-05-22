Ужесточение контроля над европейским импортом грозит Великобритании «сырной блокадой»

В случае введения новых требований ветконтроля для продуктов «средней степени риска» Соединённое Королевство может остаться без европейских сыров и мяса, пишет The Daily Telegraph. Лидеры пищевой промышленности предупреждают, что такие предусмотренные брекситом меры станут шагом назад для индустрии, а необходимость перестроить цепочки поставок «парализует» рынок.



AP

Великобритании грозит «блокада» на сыр и мясные продукты из Европы после введения с ноября новых правил пограничного контроля по условиям брексита, приводит The Daily Telegraph предупреждение правительства. Лидеры пищевой промышленности выразили тревогу в связи с такими планами: они подразумевают прохождение ветеринарного контроля для всего импорта продуктов, относящихся к «средней степени риска», включая сыр из непастеризованного молока, а также свежее и замороженное мясо.

Как рассказывает издание, в прошлом месяце британские министры наконец начали готовить новый план по внедрению проверок безопасности. Их введение откладывали четыре раза с тех пор, как Соединённое Королевство покинуло Евросоюз в начале 2020 года, опасаясь, что это может усугубить кризис стоимости жизни. Бывший министр возможностей партии брексита Джейкоб Рис-Могг неоднократно указывал, что правительству необходимо смягчить критерии проверок, однако некоторые секторы, особенно сельское хозяйство, настаивают на жёстких правилах для европейских товаров. В свою очередь Евросоюз с первого дня после выхода Великобритании ввёл целый ряд проверок для продуктов, поставляемых с острова.

Генеральный директор компании по поставкам замороженных продуктов Cold Chain Federation Шейн Бреннан предупредил, что введение пограничного контроля может осложнить поставки некоторых товаров в Соединённое Королевство. В интервью The Daily Telegraph он рассказал, что с ноября европейские поставщики сыра и мяса обнаружат, что не смогут выполнить предрождественские заказы. Бреннан добавил, что новые правила станут «огромным потрясением для системы» и необходимость её перенастроить «парализует» рынок. «Мы говорим не о пустых полках, — объяснил эксперт. — Мы говорим о том, что выбор значительно сократится, особенно в первые 8—12 недель». По его словам, сперва некоторые продукты исчезнут из британских магазинов, а потом появятся «в гораздо более ограниченных количествах и по гораздо более высокой цене».

В связи с этим Шейн Бреннан призвал правительство Великобритании ещё раз подумать, прежде чем решать «проблемы XXI века способом XIX века». «Мы отдаём наши продуктовые поставки на милость немецкому, польскому и датскому ветконтролю, которому без разницы, доедут они до нас или нет, — подчеркнул гендиректор Cold Chain Federation. — Это шаг назад в 1950-е годы в плане того, какие у нас имеются варианты цепочек поставок и доставки товаров из Европы».

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