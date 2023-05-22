 

Климатические активисты залили чёрной жидкостью фонтан Треви в Риме

22.05.2023, 8:40, Новости дня
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Климатические активисты группы «Последнее поколение» забрались в знаменитый фонтан Треви в центре Рима и вылили в него чёрную жидкость с древесным углём, пишет немецкий телеканал ZDF. Полиция арестовала нарушителей. Теперь правительство Италии хочет ужесточить штрафы за вандализм в отношении культурных объектов и ценностей.


AP

Активисты климатического движения в Риме забрались в знаменитый фонтан Треви и вылили в воду чёрную жидкость, пишет немецкий телеканал ZDF. Своей акцией у популярного туристического места в центре итальянской столицы члены группы «Последнее поколение» потребовали «немедленного прекращения государственных субсидий на все ископаемые виды топлива», говорится в заявлении.

Как сообщается, четверо активистов высыпали в фонтан древесный уголь, разбавленный водой, и вывесили транспаранты. Впоследствии они были арестованы и увезены полицией.

По словам участников группы, они также протестовали против климатической политики итальянского правительства, которое делает слишком мало для защиты климата. Среди прочего, это стало «причиной климатического кризиса, который в последние дни поразил Эмилию-Романью и Марке». После сильных дождей в этом районе произошли наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 14 человек.

Фонтан Треви — самый большой фонтан в Риме, а также один из самых известных в мире. Активисты проводили демонстрации у других известных фонтанов города. В прошлом они вылили чёрную жидкость в фонтан на знаменитой Испанской лестнице в Риме. Они также облили оранжевой краской фасад Палаццо Веккьо во Флоренции. Кроме того, объектом нападений становились различные произведения искусства.

В связи с этими действиями правительство Италии объявило об ужесточении позиции в отношении климатических активистов. Оно хочет более жёстко наказывать за вандализм в отношении культурных ценностей, обязуя нарушителей возмещать ущерб в размере от €10 тыс. до €60 тыс. и применяя систему уголовных наказаний, пишет немецкий телеканал ZDF.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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