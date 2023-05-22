Врачи сообщили подробности о состоянии Захара Прилепина

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22.05.2023, 8:31, Новости дня
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Пресс-служба пострадавшего при покушении писателя Захара Прилепина сообшила о начале его реабилитации. Врачи наблюдают у публициста стабильное состояние, сообщает телеканал “360”.

Сейчас Прилепин уже присаживается на постели и опускает вниз ноги. Это часть реабилитационных действий. В будущем перечень восстановительных мероприятий планируется расширить и подключить лечебную физкультуру.

Несмотря на то, что состояние Захара Прилепина не вызывает у врачей беспокойства, он продолжает находиться под постоянным присмотром в палате интенсивной терапии, сообщает RT. Ранее сообщалось, что Прилепин перенес уже три операции. 19 мая после пятичасового хирургического вмешательства он вышел на связь лично и через телеграм-канал рассказал россиянам о своем самочувствии.

Напомним, 6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение. В Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехал писатель. На пассажирском кресле машины ехал товарищ Захара Прилепина Александр Шубин, который погиб на месте. Сам же Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, и был экстренно госпитализирован с места покушения.

По версии СК РФ, покушение на Прилепина совершили представители украинских спецслужб при координации США. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, те же люди координировали убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.


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