Индианка год прожила в плену у йети и родила от него ребенка

В 1871 году в Британской Колумбии (Канада) бесследно пропала 17-летняя девушка про имени Серефина Лонг. Девушка пошла в лес Маунт-Моррис за кедровыми шишками и не вернулась.

Девушка принадлежала к индейскому племени, так что местные власти ее особо не искали, а соплеменники погрустили и вскоре объявили ее мертвой.

Но почти ровно через год Серефина вышла из леса. Она выглядела растрепанной, исхудалой, грязной и в состоянии, близком к шоковому, однако на ней не было никаких ран.

Когда она немного пришла в себя среди родных и начала осмысленно говорить, она рассказала очень странную историю.

По ее словам, когда она собирала шишки, внезапно нечто очень крупное вломилось в ближайшие кустарники, а потом оттуда высунулась огромная волосатая рука и схватила ее. Она захотела закричать, но вторая волосатая рука закрыла ей рот.

Затем существо, похожее на "огромного дикого человека", подняло ее в воздух, и легко, словно девушка для него была не тяжелее котенка, потащило в заросли.

"Я была в ужасе, боролась и отбивалась изо всех сил. В те дни я была сильной. Но это было бесполезно, дикий человек был таким же сильным, как молодой медведь. Легко держа меня под мышкой, другой рукой он намазал мне глаза древесной смолой, заклеив их, чтобы я не могла видеть, куда он меня несет.

Затем он поднял меня на плечо и начал бежать. Хотя я была напугана, я не могла не восхищаться его легким дыханием, его огромной силой и скоростью ходьбы", – рассказывала похищенная.

Через какое-то время они добрались до логова, которое находилось в пещере на склоне горы, хотя она понятия не имела, где именно, потому что не могла видеть. Только когда ее бесцеремонно швырнули на каменный пол и убрали смолу с глаз, она смогла должным образом осмотреться:

"Я села и увидела, что нахожусь в огромной пещере. Пол был покрыт шкурами животных, мягкими на ощупь и выделанными куда лучше, чем это делаем мы. Весь свет давал небольшой очаг в середине. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидела, что рядом с молодым великаном, который привел меня в пещеру, стояли еще двое диких людей – мужчина и женщина.

Мне они показались очень старыми и они были активными и дружелюбными, позже я узнала, что они были родителями молодого сасквотча, который украл меня. Они хорошо кормили меня кореньями, рыбой и мясом.

Однажды я спросила молодого великана, как он ловит и убивает оленей, горных козлов и овец, которых он часто приводил в пещеру. Он лишь улыбнулся, разжимая свои большие волосатые руки.

Я предположила, что он просто затаивается в засаде и когда животное подходит достаточно близко, он прыгает, хватает его и душит до смерти. Он, безусловно, был достаточно большим, быстрым и сильным, чтобы сделать это".

По словам девушки, в течении всего года, что она была в плену, сасквотч очень внимательно следил за ней и старался никогда не выпускать из виду, когда находился в пещере. И относился к ней хорошо, всегда давая вдоволь еды.

Серефина никак не могла привыкнуть к такой жизни, так как в деревне ее ждал жених, с которым она была помолвлена. Она сильно тосковала и когда немного научилась говорить на языке сасквотчей, стала просить их отпустить ее домой. Но ей всегда отказывали.